Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor: TEKNOFEST gençliği ile buluşacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle bugün Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk olarak başkent Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü"ne iştirak edecek.
ALİYEV'LE BİR ARAYA GELECEK
Başkan Erdoğan, Asan (Kolay) Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelecek.
TEKNOFEST İLK KEZ YURT DIŞINDA
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline dönüşen TEKNOFEST, iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ittifakın göstergesi olarak Azerbaycan'da düzenleniyor.