CHP'li Maltepe Belediyesi çalışanlarına yönelik rüşvet operasyonu: 12 şüpheliye tutuklama talebi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 20 Mayıs'ta Maltepe Belediyesi'nden üst düzey yöneticiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenledi.
Şüphelilerden Haydar B.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tasarım işleri müdürü, Melih M.'nin Maltepe Belediyesi'nde medya müdürü, Yılmaz C.'nin ise Zeytinburnu tabu müdürü olarak görev yaptığı kaydedildi.