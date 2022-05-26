CHP'li Maltepe Belediyesi çalışanlarına yönelik rüşvet operasyonu: 12 şüpheliye tutuklama talebi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 20 Mayıs'ta Maltepe Belediyesi'nden üst düzey yöneticiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenledi.