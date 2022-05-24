Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.05.2022 09:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2022 09:18
    ABONE OL

    Yoklama kaçağı olanlara bedelli askerlik yolu açıldı mı? Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilecek mi? Bedelli askerlik affı son dakika!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Peki, Yoklama kaçağı olanlara bedelli askerlik yapabilecek mi? Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yolu açıldı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilecek mi?

    Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumdaydı. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 17:00'da toplandı. Yoklama kaçağı askerler için Başkan erdoğan son dakika açıklamada bulundu. Peki, Yoklama kaçağı olanlara bedelli askerlik yapabilecek mi? Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yolu açıldı mı? İşte merak edilenler!

    SON DAKİKA: Yoklama kaçağı olan gençlere bedelli askerlik yolu açıldı!

    SON DAKİKA: Yoklama kaçağı olan gençlere bedelli askerlik yolu açıldı!

    YOKLAMA KAÇAĞI GENÇLERE BEDELLİ ASKERLİK YOLU

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;

    "Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlik yolunu açıyoruz. Askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz şubelere başvurabilir."

    YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

    Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara denilmektedir.

    Yoklama, sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26'ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul edilir.

    Yoklama kaçakları, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler. Yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin
    ve en geç yirmidört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.

        YOKLAMA KAÇAĞI TECİL ETTİREBİLİR Mİ?

        Madde 82'ye göre, yoklama kaçağı olarak görünen kişi şubeye giderse ya da yakalanırsa şubeye götürüldüğünde para cezası alır. Eğer kişinin tecil hakkı varsa gerekli işlemleri yaptırarak şubeden ayrılabilir.

        YOKLAMA BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Yoklama işlemlerini e-Devlet üzerinden başlatacak yükümlüler, 'www.turkiye.gov.tr' adresindeki asal yoklama işlemleri başlığı altında bulunan asal yoklama başvurusu linkinden, vesikalık fotoğraflarını yükleyip, gerekli formları doldurduktan sonra T.C. kimlik kartları ve varsa sağlık durumlarına ilişkin raporları ile birlikte kayıtlı bulundukları aile hekimlerine müracaat ederek yoklamalarını yaptıracaklardır. Yoklamalarını askerlik şubesi üzerinden yaptıracak yükümlüler, T.C. kimlik kartları, varsa öğrenim belgesi, sürücü belgesi, meslek veya sanatlarına ilişkin bonservis, sertifika, kurs belgesi ve sağlık durumlarına ilişkin raporları yanlarında bulunduracaklardır. Yurt dışında bulunan yükümlüler yoklamalarını bulundukları yerdeki yurt dışı temsilciliklerimize veya yurt içinde en yakın askerlik şubesine başvurarak yaptıracaklar.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan Suriye’ye operasyon sinyali!
        Haberler Güncel Yoklama kaçağı olanlara bedelli askerlik yolu açıldı mı? Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilecek mi? Bedelli askerlik affı son dakika!
            SON DAKİKA