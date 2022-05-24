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    • 24.05.2022 12:39
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    • 24.05.2022 12:49
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    Son dakika: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit oldu

    Son dakika haberi... MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

    Pençe-Kilit operasyonundan acı haber

    Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Pençe-Kilit operasyonundan acı haber

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    Haberler Güncel Son dakika: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit oldu
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