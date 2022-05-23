Yoklama kaçaklarına bedelli askerlik kaç TL olacak? Bedelli askerlik affı ile ücretler ne kadar olacak? 2022 Kaçak yılına göre bedelli askerlik ücreti hesaplama!

Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, yoklama kaçaklarına bedelli askerlik yolu açıldığını duyurdu. Bedelli askerlik yapacak olan yoklama kaçakları ücretler hakkında aramalara başladı. Peki, Yoklama kaçaklarına bedelli askerlik kaç TL olacak? Bedelli askerlik affı ile ücretler ne kadar olacak? Bedelli askerlik 2022 kaç para oldu? İşte merak edilenler!
Yoklama kaçakları bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler" dedi.
Ocak 2022 itibariyle bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira olarak ödeniyor. Yoklama kaçaklarının bedelli askerlik ücretleri ise kaçak yılına göre değişecek.
BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?
2019 Haziran'ında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti sırasıyla her altı ayda bir artırıldı.
2019 Temmuz'unda 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı, 2022 bedelli askerlik ücretini açıkladı. Buna göre 2022'nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 TL olacak.