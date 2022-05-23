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    • 23.05.2022 08:55
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    • 23.05.2022 09:08
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    Son dakika: CHP'nin mitingiyle ilgili sinsi uyarıda bulunan ABD'nin ülkesinde vatandaşına nasıl davrandığınızı biliyoruz

    ABD Büyükelçiliği’nin CHP’nin hafta sonu Maltepe’de düzenleyeceği mitinge yönelik algı kokan uyarısını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, “Aynı ABD'nin, kendi ülkesinde kendi vatandaşının yaptığı gösterilerde herkesin gözü önünde, sokak ortasında kendi vatandaşının boynunu kırarak öldürmesi, sokak ortasında kendi vatandaşına silah sıkarak öldürmesi örnekleri herkesin malumu!” dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce erken seçim tartışmalarını gündeme getirerek 'Milletin Sesi' adını verdiği mitinglere başlayacağını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu Mersin'de yaptığı tek mitingin ardından hava şartlarıyla ertelendiğini iddia ettiği mitinglerin 21 Mayıs'ta kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

    MİTİNG YERİ DEĞİŞTİ
    Bursa'da yapılması beklenen mitingin yerinde de değişiklik yapıldı. Yargıtay tarafından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki hapis cezasının onanmasının ardından Kılıçdaroğlu bu bahaneyle miting için İstanbul'u seçti.

    ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN SİNSİ UYARI
    Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği, CHP'nin 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de yapacağı miting nedeniyle internet sitesinde, Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik ilginç bir uyarıda bulundu.
        ABD’nin vatandaşına nasıl davrandığınızı biliyoruz
        Haberler Güncel Son dakika: CHP'nin mitingiyle ilgili sinsi uyarıda bulunan ABD'nin ülkesinde vatandaşına nasıl davrandığınızı biliyoruz
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