FOX'un tetikçisi Gülbin Tosun'dan acılı anneye skandal hakaret: Arsız sefil!

Algı ve yalan haberler Türkiye'nin huzuruna kasteden haberler yapan FOX TV spikeri Gülbin Tosun, sokak hayvanları üzerinden sosyal medya provokasyonuna başladı.
ACILI AİLEYE HAKARET
Sosyal medyada sözde hayvanseverlerin oluşturduğu #KısırlastırAsılatYerindeYasat etiketine destek veren Tosun sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın kendisine tepki gösteren annesine "Senin peşinden yarın geliyorum. Arsız sefil' diyerek hakaret etti.
İNSAN SEVMİYORSAN HAYVANLARI HİÇ SEVMEZSİN
Tosun'a tepki gösteren bir vatandaş, "İki tane köpek resmi paylaşıp duyar kasıp, evladı başıboş köpekler yüzünden ölen bir anneye "arsız sefil" demek. Sen insan sevmiyorsun, hayvanları hiç sevmezsin. #GülbinTosunİstifa" ifadelerini kullandı.