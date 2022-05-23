FOX'un tetikçisi Gülbin Tosun'dan acılı anneye skandal hakaret: Arsız sefil!

VARSA VİCDANIN BUNUN CEVABINI VER

Tosun'a tepki gösteren Derya Pınar, "Yanlış yönlendirme dediği de başıboş köpekleri sokakta değil de köpek yaşam alanları oluşturup orada bakın.Yanlış yönlendirme dediği çocuğum köpek kovalaması sonucu kaza geçirdi öldü. @gulbintosun bana Mahra'yı geri getirebilir misin varsa vicdanın bunun cevabını ver." ifadelerini kullandı.





PINAR'IN AİLESİ DERNEK KURDU

Öte yandan Antalya'da, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın ailesi, benzer olayların başkalarının da başına gelmemesi için dernek kurdu.

Baba Murat Pınar, Serik ilçesindeki evlerinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların, engellilerin ve yaşlıların başıboş sahipsiz sokak köpeklerinin saldırılarına maruz kalmamaları için dernek kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Çalışmaları tamamlayarak derneği faaliyete geçirdiklerini belirten Pınar, "Derneğimizin ismi Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği. Merkezi Ankara'da olan derneğimizin üyeleri, ilk aşamada ailemizden oluşuyor." dedi.