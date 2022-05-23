CHP'nin Maltepe mitinginde terlik tiyatrosu: 'Çöpten alıp giydim' diyen adamın çilingir sofrasında

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği Milletin Sesi mitinginde sahneye çıkarılan Nusret Güllü isimli vatandaş, kağıt toplayarak geçindiğini söylerken, "Pazarlardan artıkları toplayarak onlarla geçiniyorduk. Şimdi domates oldu 20-25 lira o ezik domatesi de atmıyorlar artık, onu da toplayamıyoruz" dedi.
Yırtık terliğini çıkararak "Daha geçen güne kadar avrat ayakkabısı giyiyordum. Bunu da çöpten alıp giymiştim" diyen Güllü'nün duygu sömürüsü yaptığı ortaya çıktı.
Nusret Güllü'nün yanında bir kadınla alkol sofrasında çekilen fotoğrafı, mitingde söyledikleriyle bir hayli zıt düştü.