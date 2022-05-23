Başkan Erdoğan'dan "Türk Müziği Tarihi Sergisi" paylaşımı: 15 Ağustos'a kadar ziyaret edebilirsiniz

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERGİ PAYLAŞIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençlerimizle ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçılarımızın aileleriyle birlikte gezdik. Güzel sürprizler de yaşadık. Bu çok kıymetli sergiyi 15 Ağustos'a kadar ziyaret edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında sergiyi ziyareti sırasında çekilen videoya da yer verdi. Erdoğan, programın ardından sanatçı aileleriyle sohbet etti.

MUSİKİ ÜSTATLARININ HAFIZALARA İŞLENEN ESERLERİ CUMHURBAŞKANI MİLLET KÜTÜPHANESİNDE SERGİLENİYOR

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda açılan Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde, Türkiye'nin müzik kültürünün zengin geçmişi gözler önüne seriliyor.

Sergide, alanında akla ilk gelebilecek birçok el yazması musiki kitabı, eski orijinal notalar, tarihi çalgılar, geçmişin tanınmış üstatlarına ait kişisel eşyalar, ünlü bestecilerin enstrümanları, Türk musikisinin geçmişiyle ilgili pek çok ürün sergileniyor.