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    • 22.05.2022 15:13
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    • 22.05.2022 15:17
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    Gözler kritik Kabine'de! Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?

    İki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı'nda ele alınacak konular belli oldu. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Kabine'de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, konut fiyatları, koronavirüs tedbirleri ve açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı ele alınacak.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

    CNN Türk'te yer alan habere göre, gündemin öne çıkan başlığı enflasyonla mücadele olacak. Enflasyonla mücadeleye yönelik olarak bazı adımlar atılmıştı. Gıda fiyatlarına bakıldığında dijital ürün takibi ifade edilmişti. Bir taraftan liralaşma stratejisi öne sürülüyor. Denetimler sürüyor. Bunlar mevcutta atılan adımlar. Peki bundan sonra ne olacak? İşte bu kabine toplantısında konunun bir kez daha masaya gelmesi bekleniyor.

    KONUT FİYATLARI
    Bir taraftan da konut fiyatlarını takip ediyoruz. Konuta ilişkin bir finans paketi açıklanmıştı. Ama o paketin açıklanmasıyla fırsatçılar ortaya çıkmıştı. Fırsatçılara ilişkin olarak da denetimler başlatılmıştı. Çapraz sorgular yapıldı, vergisel kayıtlara bakıldı. Ve o sorgular sonucunda bazı artışlar tespit edildi. O tespit edilenlere yönelik nasıl adımlar atılacağı kabinenin gündeminde olacak.

        TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?
        Koronavirüs vakalarının azalması ile birlikte açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Kabinede koronavirüste son durum da ele alınacak. Milyonlar toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağı ile ilgili açıklamayı merakla bekliyor.

        AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?
        Öte yandan açık cezaevinde uygulanan koronavirüs izinleri de masada. Süre 31 Mayıs'ta doluyor. Daha önce 2 kez süre uzatılmıştı. Bir kez daha süre uzatımı olur mu? Bu konunun yine gündeme gelmesi bekleniyor. Hem ailelerden hem de mahkumlardan yoğun bir talep olduğu belirtiliyor. Konu hem Meclis'te de gündeme geldiği bazı çalışmalar olabileceği gündeme gelmişti. Kabinede de gündeme gelmesi bekleniyor. İzin sürecinde bir suça bulaşmadıkları ve kendilerine yeni bir yaşam kurdukları, kiminin de aile kurdukları gerekçesiyle taleplerin geldiği belirtiliyor. Yeni bir sürenin uzatılıp uzatılmayacağı kabine toplantısında belli olacak.

        BOZDAĞ: SUNUM YAPACAĞIM
        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, açık cezaevinde uygulanan koronavirüs izinleriyle ilgili kabine toplantısını işaret etti. Bakan Bozdağ, "Geçenlerde AK Parti MYK'da bu konu konuşuldu. Yarın da Kabine'de benim de sunumum olacak, orada bir değerlendirme yapılacak. O değerlendirmeden sonra bu konuda karar çıkarsa kamuoyuyla paylaşılacak. Bugüne kadar 413 bin 652 kişi bundan istifade etti. Bunların içinde çıkıp suça karışanlar var. Onlarla ilgili adli süreç başlatıldı. Şu anda tutuklanmış olanlar var." ifadelerini kullandı.

        İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN BAŞVURUSU
        Dış politikada en önemli başlık İsveç ve Finlandiya'nın NATO için yaptığı başvuru. İzlenecek süreç kabine toplantısında ele alınacak.

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