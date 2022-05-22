Gözler kritik Kabine'de! Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
CNN Türk'te yer alan habere göre, gündemin öne çıkan başlığı enflasyonla mücadele olacak. Enflasyonla mücadeleye yönelik olarak bazı adımlar atılmıştı. Gıda fiyatlarına bakıldığında dijital ürün takibi ifade edilmişti. Bir taraftan liralaşma stratejisi öne sürülüyor. Denetimler sürüyor. Bunlar mevcutta atılan adımlar. Peki bundan sonra ne olacak? İşte bu kabine toplantısında konunun bir kez daha masaya gelmesi bekleniyor.
KONUT FİYATLARI
Bir taraftan da konut fiyatlarını takip ediyoruz. Konuta ilişkin bir finans paketi açıklanmıştı. Ama o paketin açıklanmasıyla fırsatçılar ortaya çıkmıştı. Fırsatçılara ilişkin olarak da denetimler başlatılmıştı. Çapraz sorgular yapıldı, vergisel kayıtlara bakıldı. Ve o sorgular sonucunda bazı artışlar tespit edildi. O tespit edilenlere yönelik nasıl adımlar atılacağı kabinenin gündeminde olacak.