Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı: Gözler kritik Kabine'de! Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN BAŞVURUSU
Kabinenin öncelikli gündem maddesi NATO olacak. Beştepe'deki toplantıda, İsveç ve Finlandiya'nın başvurusu sonrası bu konuda önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde durulacak. NATO üyesi ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteği kesmeleri konusunda takınılacak tavır ele alınacak.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sonra erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalar, Doğu Akdeniz'deki son durum, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de ele alınacak diğer konular olacak.
ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN ATILACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK
Kabine toplantısında fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirlerin piyasaya yansıması da değerlendirilecek. Enflasyonla mücadelede önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınacak.
PKK'YA KARŞI DÜZENLENECEK YENİ OPERASYONLAR ELE ALINACAK
Terörle mücadele operasyonları da bir diğer önemli başlık. Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek.
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenlenecek yeni operasyonlar değerlendirilecek.
KONUT FİYATLARI
Bir taraftan da konut fiyatlarını takip ediyoruz. Konuta ilişkin bir finans paketi açıklanmıştı. Ama o paketin açıklanmasıyla fırsatçılar ortaya çıkmıştı. Fırsatçılara ilişkin olarak da denetimler başlatılmıştı. Çapraz sorgular yapıldı, vergisel kayıtlara bakıldı. Ve o sorgular sonucunda bazı artışlar tespit edildi. O tespit edilenlere yönelik nasıl adımlar atılacağı kabinenin gündeminde olacak.