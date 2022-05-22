AK Gençlik'ten Başkan Erdoğan'a Özel Şarkı! 'Kafa Tutar Dünyaya' Şarkı Sözleri! Kafa Tutar Dünyaya Şarkısı Dinle! (İzle izle bizi sonuna kadar)

Adana'daki büyük gençlik şöleninde "Kafa Tutar Dünyaya" şarkısı salonu coşturdu. Başkan Erdoğan'a özel düzenlenen şarkı kısa sürede büyük bir ilgi gördü. İşte 'Kafa Tutar Dünyaya' Şarkı Sözleri!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğine katılmak üzere geldiği Adana'da, havalimanında vatandaşlarca coşkuyla karşılandı.
Adana'daki büyük gençlik şöleninde "Kafa Tutar Dünyaya" şarkısı salonu coşturdu.
Şarkıda, Başkan Erdoğan'ın çocukluğundan bugüne kadar hayatı işleniyor.
İŞTE O ŞARKI
ŞARKININ SÖZLERİ
1. VERSE
Piyale,
okudu bi çocuk bi çare. Muhtıra darbeye ne çare, sokağa çıkamam
kapıyı çalıyorum aç anne.
Mahalle,
maçında çocuklar top oynar,
bi golüm var.
Vatanım için en azından. Selametimiz için hazırlan. İnançla,
yürüyeceğiz yolları kıvançla, aşacağız dağları vur ustam. Çiçekler açacak yeniden, tilkinin olacak bu mağara!
Karanlık sokağa dolacak ışık biziz.
Gençliğe inanıp izle bizi.
Ne iş ha! benim inancıma uzattın dilini.
Yaşarım dinimi, söylerim türkümü
Türk'üm, Laz'ım, Çerkez'im, Kürt'üm unutmam özümü. Her şeyim; gözümün bebeği, servetim vatanım. Kardeşim, sokağım,
Bayrağım, onurum.
Libya'da korurum Akdeniz fokunu, Afrin'de unutmam yar senin kokunu. Bu gencin yolunda ışık var koş,
Ormana dönüşür koru!