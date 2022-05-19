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    • Güncel
    • 19.05.2022 16:53
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    • 19.05.2022 17:01
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    NATO'dan İsveç ve Finlandiya'nın başvurusuyla ilgili flaş Türkiye mesajı

    Son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu ile ilgili olarak "Türkiye ile temas halindeyiz" dedi.

    NATO’dan flaş Türkiye mesajı

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin ifade ettiği endişeleri ele alıyoruz" ifadelerini kullandı. "Türkiye'nin ifade ettiği endişeleri ele alıyoruz" diyen Stoltenberg, ayrıca Rusya'nın Ukrayna'daki stratejik hedeflerini gerçekleştiremediğini ifade etti ve savaşın uzun süre devam edebileceğine karşı uyardı.

    Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliği için başvurularını resmi olarak yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO nezdinde akredite Büyükelçisi Klaus Korhonen ve İsveç'in NATO nezdinde akredite büyükelçisi Axel Wernhoff'un sunduğu başvuruları kabul etti.

    TÜRKİYE ENGELLEDİ
    İki ülkenin üyeliği için çekincesi olan Türkiye ise görüşmelerin başlatılmasını engelledi. NATO kaynakları, Türkiye'nin karşı çıkması üzerine Konsey'in görüşmeleri başlatma kararı alamadığını söyledi.

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    Haberler Güncel NATO'dan İsveç ve Finlandiya'nın başvurusuyla ilgili flaş Türkiye mesajı
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