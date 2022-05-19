103 yıldır süren coşku! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanacak

Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı. Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin kutlandığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün tüm yurtta kutlamalar düzenleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GENÇLERLE BULUŞMA
19 Mayıs dolayısıyla Ankara'daki törenler kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı töreniyle, "Yücel Arzen: İstiklal Türküleri" konseri yapılacak. Başkan Erdoğan'ın 19 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında gençlerle buluşması da planlanıyor.
SAMSUNLULAR GÖSTERİYE DOYACAK
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Samsun'da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Saat 09.25'te Tütün İskelesi'nde şanlı bayrağımız denizci subaylar eşliğinde denizden çıkarılarak karacı askerlere teslim edilecek. Bayrak devir teslimi yapılacağı saatlerde Fuar Caddesi'nde 19 Mayıs Yarı Maratonu'nun startı verilecek. Saat 15.30'da Doğu Park alanında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı helikopter gösterisi yapacak. Saat 16.00'da ise Doğu Park gösteri alanında Solo Türk ve Türk Yıldızları gösteri yapacak. İstanbul'da ise Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çelenk sunma töreni yapılacak.