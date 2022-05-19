103 yıldır süren coşku! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanacak





TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

Yakın tarihimizin dönüm noktalarından biri 19 Mayıs 1919 tarihinde yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk, 103 yıl önce bu tarihte milli mücadeleyi başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı. Bu çıkış, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edildi. 19 Mayıs kutlamalarına ise ilk olarak bundan 96 yıl önce yani 1926 yılında başlandı. Bayramın ilk adı Gazi Günü'ydü ve Samsun'da kutlanıyordu. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmaya başlandı. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bayram, 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını aldı.

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