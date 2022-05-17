Çevreciler İSKİ’nin katliamına sessiz kaldı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su İdaresi İSKİ'nin, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin Sultanköy mevkisinde denize kimyasal atık boşaltması, çevre sakinlerinin büyük tepkisine yol açtı. Vatandaş, sorunun hemen çözülmesini istedi. Çevre felaketine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Tekirdağ İl Müdürlüğü el koydu. Marmara Denizi'nden numune alan yetkililer, hazırladıkları raporu, önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacak.
'BİLMEDİĞİMİZ KONU'
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Korkmaz: Bilmediğim konu. Çevre Mühendisleri Odası'nı arasanız...
'BİZ SİZİ ARARIZ'
Sabah'ta yer alan habere göre, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, kendisini arayan muhabirlere, "Konudan haberdar değilim. 1-2 saat sonra ararsanız konuşabiliriz" dedi. Ancak sonra bir daha telefonlara çıkmadı.