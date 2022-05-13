Rambo Okan hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Son olarak Daha önce de köprüye gelip bayrağın iplerini kesmeye çalışan Okan, iki kez başarısız olmuş ve polis tarafından gözaltına alınmıştı. Ancak bayrağın iplerini 3. denemesinde kesmeyi başardı. Peki, Rambo Okan kimdir? Rambo Okan nereli, kaç yaşında? Rambo Okan'ın gerçek adı ne? İşte tüm merak edilenler!