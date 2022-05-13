DEVA casusu Metin Gürcan yakalandı!

Ankara'da 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliye edildikten sonra başsavcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklama kararı verilen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan yakalanarak sağlık kontrolünden geçirildi.