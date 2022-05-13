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    • 13.05.2022 18:21
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    CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? 2022 Mayıs açık cezaevi izinleri ne zaman sona erecek? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izin açıklaması...

    Binlerce mahkum ve mahkum yakınları CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika araştırmalarını yoğun bir şekilde yapmaya başladı. Covid 19 nedeniyle bu süre sık sık uzatılıyordu ve koronavirüs ile mücadelede normalleşme adımları atılınca yeniden bir uzatma yapılıp yapılmayacağı merak edildi. Peki Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü CTE açık cezaevi izinleri ile ilgili bir duyuru geldi mi? Mayıs ayının ortaları yaşanırken 2022 Mayıs açık cezaevi izinleri ne zaman sona erecek?

    takvim.com.tr
    CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika?

    CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? 2022 Mayıs açık cezaevi izinleri ne zaman sona erecek? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izin açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü covid 19 nedeniyle sık sık izin süresinin uzatılmasının ardından açık cezaevi izinlerinin sona ereceği tarihi açıkladı. İşte son gelişmeler...

    CTE AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

    Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Koronavirüs kapsamındaki izinlerin sona ereceği tarihi açıkladı. Buna göre izinlerin uzatılma ihtimali ortadan kalktı.

    Güncellenen takvimle birlikte açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun cevabının hayır olduğu öğrenildi.

    AÇIK CEZAEVİ COVİD 19 İZİNLERİ SON DURUM NEDİR?

    Açık Cezaevi Izinleri 31 Mayıs'ta son bulacak. Salgının seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle COVID-19 izninde bulunan hükümlülerin izni uzatılmadı.

        AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü şu açıklamada bulundu:

        Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.

        Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://Cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacaktır.
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