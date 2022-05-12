cte.adalet.gov.tr cezaevi izinleri ne zaman bitecek 2022? Mayıs ayı açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri Meclis'ten geçti mi?

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevinde kalan vatandaşlara pandemi döneminde izin verilmişti. Açık cezaevinde kalan mahkumların izinleri 2 aylık dönemlerle uzatılmıştı. Konu hakkında son dakika haberi geldi.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Koronavirüs kapsamındaki izinlerin sona ereceği tarihi açıkladı. Buna göre izinlerin uzatılma ihtimali ortadan kalktı.
Güncellenen takvimle birlikte açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun cevabının hayır olduğu öğrenildi.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM NE?
Açık Cezaevi Izinleri 31 Mayıs'ta son bulacak. Salgının seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle COVID-19 izninde bulunan hükümlülerin izni uzatılmadı.