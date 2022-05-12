19 - 20 mayıs tatil mi? 19 Mayıs tatili kaç gün sürecek? 18 Mayıs yarım gün mü, çalışanlar idari izinli mi sayılacak sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor ve Perşembe gününe denk geldiği için Cuma gününün de tatile eklenip eklenmediği merak konusu oluyor.
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 MAyıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil oluyor. 18 Mayıs Çarşamba günü tatil sayılmıyor. Okullar ve iş yerleri devam ediyor. 20 Mayıs Cuma günü ile ilgili resmi tatile birleşip birleşmeme konusu hakkında resmi bir karar henüz alınmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI HAKKINDA
Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü hâline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.