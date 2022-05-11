e-Devlet'te yeni bir hizmet daha kullanıma sunuldu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren hac organizasyon tercihi ve hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir" dedi. Peki, e - Devlet Hac başvuruları nasıl yapılır? Hac sorgulama TC ile 2022! Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren hac organizasyon tercihi ve hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir" dedi.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen "Hac İşlemleri e-Devlet Kapısında" tanıtım programına katıldı. Programa Erbaş'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ve Diyanet İşleri Başkanlığı personeli katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türksat iş birliğinde geliştirilen entegrasyon sisteminin tanıtıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Burada bir de konuşma yapan Erbaş, teknolojinin tüm imkanlarını Diyanet hizmetlerinde kullanmaya gayret ettiklerini, bu çerçevede Dijital Daire Başkanlığı kurduklarını açıkladı.
"SON 3 AYDA SADECE YAYIN SİTELERİMİZDE 15 MİLYONU AŞKIN GÖRÜNTÜLENME ALDIK"
Özellikle yeni neslin ilgisini çekebilen, ihtiyaçlarına hitap edebilen nitelikli yayınlar ve içeriklerle onları buluşturmak için gayret ettiklerini anlatan Erbaş, eğitim ve irşat hizmetleri alanında dijital teknolojilerden azami derecede istifade ettiklerini söyledi. Erbaş, Diyanet'in dijital hizmetlerine ilişkin, "Son 3 ayda sadece yayın sitelerimizde 15 milyonu aşkın görüntülenme, E-kitap ve sesli kitap uygulamamızda 1 milyon civarında indirilme gerçekleştiğini görmüş olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Aynı şekilde sosyal medyadan yapılan paylaşımlar milyonlarca izlenmiş durumdadır" dedi.