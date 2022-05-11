Askerlik yol parası ne zaman yatar, nasıl alınır? 2022 Askerlik yol parası ne kadar? 12 Mayıs Askerlik yol parası sorgulama ekranı!

Askerlik yol parası nasıl alınır? Askerlik yol izni kaç gün? Askere giderek vatani görevini yerine getirecek vatandaşların görev yerleri belli oluyor. Silah altına alınacak gençlerin merak ettiği bir diğer konu ise askerlik yol parası ve askerlik yol izni oldu. Ödenen miktar ve verilen izin gidilen kilometre miktarına göre değişiklik gösterebiliyor.
ASKERLİK YOL PARASI NE ZAMAN YATAR?
Adayların PTT hesabına askere gitmeden hemen önce yatırılır. Asker adayları ise TC kimlik numaraları ile parayı temin edebilir.
Milli Savunma Bakanlığı askere gidecek olan kişilerin yol masraflarını karşılamak adına 'Askeri Yol ve İaşe Bedeli' ödeniyor. Bu bedel halk arasında askerlik yol parası olarak biliniyor. MSB tarafından, bedelli ve diğer yükümlüler için sevk tarihinin 12 Mayıs olarak açıklanmasının ardından askerlik yol parasının yatırılacağı tarih merak konusu oldu.
ASKERLİK YOL PARASI NEDİR?
Binceler askeri ilgilendiren askerlik yol parası, MSB tarafından her adaya ödeniyor. Yol parası, kat edilen mesafeye göre değişiyor. Askerlik yol parası, askerlere yol masraflarını karşılmak için belli miktarlarda ödenen ''Askeri Yol ve İaşe Bedeli''dir.