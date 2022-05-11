Askerlik yol parası ne zaman yatar, nasıl alınır? 2022 Askerlik yol parası ne kadar? 12 Mayıs Askerlik yol parası sorgulama ekranı!

Askerlik yol parası nasıl alınır? Askerlik yol izni kaç gün? Askere giderek vatani görevini yerine getirecek vatandaşların görev yerleri belli oluyor. Silah altına alınacak gençlerin merak ettiği bir diğer konu ise askerlik yol parası ve askerlik yol izni oldu. Ödenen miktar ve verilen izin gidilen kilometre miktarına göre değişiklik gösterebiliyor.