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    • 11.05.2022 14:16
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    • 11.05.2022 14:16
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    Askerlik yol parası ne zaman yatar, nasıl alınır? 2022 Askerlik yol parası ne kadar? 12 Mayıs Askerlik yol parası sorgulama ekranı!

    Askere giderek vatani görevini yapacak vatandaşların sevk tarihleri ve askerlik yerleri belli oldu. Askere gidecekler, yol izninden ve yol parasından faydalanmak istiyor. Peki, askerlik yol parası nasıl alınır? Askerlik yol izni kaç gün? Bilindiği üzere askerlere kilometre hesabına göre yol izni veriliyor. Bu hesaba göre belirli bir miktar ödeme de yapılıyor. İşte askerlik yol parasına dair merak edilenler haberimizde...

    takvim.com.tr
    Askerlik yol parası ne zaman yatar, nasıl alınır?

    Askerlik yol parası nasıl alınır? Askerlik yol izni kaç gün? Askere giderek vatani görevini yerine getirecek vatandaşların görev yerleri belli oluyor. Silah altına alınacak gençlerin merak ettiği bir diğer konu ise askerlik yol parası ve askerlik yol izni oldu. Ödenen miktar ve verilen izin gidilen kilometre miktarına göre değişiklik gösterebiliyor.

    ASKERLİK YOL PARASI NE ZAMAN YATAR?

    Adayların PTT hesabına askere gitmeden hemen önce yatırılır. Asker adayları ise TC kimlik numaraları ile parayı temin edebilir.

    Milli Savunma Bakanlığı askere gidecek olan kişilerin yol masraflarını karşılamak adına 'Askeri Yol ve İaşe Bedeli' ödeniyor. Bu bedel halk arasında askerlik yol parası olarak biliniyor. MSB tarafından, bedelli ve diğer yükümlüler için sevk tarihinin 12 Mayıs olarak açıklanmasının ardından askerlik yol parasının yatırılacağı tarih merak konusu oldu.

    ASKERLİK YOL PARASI NEDİR?

    Binceler askeri ilgilendiren askerlik yol parası, MSB tarafından her adaya ödeniyor. Yol parası, kat edilen mesafeye göre değişiyor. Askerlik yol parası, askerlere yol masraflarını karşılmak için belli miktarlarda ödenen ''Askeri Yol ve İaşe Bedeli''dir.

        BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2022

        Bu sene bedelli askerlik sevk tarihleri şöyle:

        12 Mayıs 2022

        09 Haziran 2022

        21 Temmuz 2022

        18 Ağustos 2022

        15 Eylül 2022

        13 Ekim 2022

        10 Kasım 2022

        08 Aralık 2022

        Yedek Subay/Astsubay adayları ile Er (1'inci Grup) - 12 Mayıs 2022

        Er (2'inci Grup) - 9 Haziran 2022

        Er (3'üncü Grup) - 21 Temmuz 2022
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        Haberler Güncel Askerlik yol parası ne zaman yatar, nasıl alınır? 2022 Askerlik yol parası ne kadar? 12 Mayıs Askerlik yol parası sorgulama ekranı!
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