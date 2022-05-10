Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı

Görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliği alanlarının genişletilmesine yönelik yeni imkanların ele alınması ve önemli iş birliği anlaşmalarına imza atılması da bekleniyor.

TÜRKİYE, KAZAKİSTAN'IN EN BÜYÜK 5. TİCARET ORTAĞI

Türkiye, geçen yıl Kazakistan'ın en çok dış ticaret yaptığı ilk 5 ülke sıralamasına girdi.

Ayrıca Türk firmaların Kazakistan'a yatırımları rekor seviyeye ulaştı. Son bir yılda Türkiye'den Kazakistan'a 362 milyon 400 bin dolar tutarında yatırım geldi.

Böylece, 30 yılda Türkiye'den gelen yatırımların toplam bedeli 4 milyar doları bulurken Kazakistan'dan gelen yatırım miktarı da 1 milyar doları aştı.