Sığınmacılar üzerinde kurulan yalanları Göç İdaresi Başkanlığı Uyumdan Sorumlu Genel Müdürü Gökçe Ok tek tek çürüttü

Dünyaya insanlık dersi veren Türkiye, günümüzde sığınmacılarla ilgili muhalefet çevrelerinde ve sosyal medyada dolaşıma sokulan bilgi kirliliği ile mücadele ediyor. Göç İdaresi Başkanlığı Uyumdan Sorumlu Genel Müdürü Gökçe Ok, bu konudaki gerçekleri anlattı.





KURUMLARA VE MEMURLARA SAYGISIZLIK: Göç konusunda dezenformasyon kampanyası başladı. Sınırlarımıza ait olmayan görüntüler dolaşımda. Bu konuda suç duyurularında bulunduk ve hukuki süreç işleyecek. Bu göçle ilgili kurumlarımızın ve yüz binlerce devlet memurunun da emeğine ve hakkına saygısızlık.