Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çiftçilerimize yeni bir müjdemiz daha var. Son 16 yılda 15 bin 636 projeye 4,1 milyar hibe desteği verdik. Ayrıca 262 bin çiftçimizin makine ekipman alım projesine hibe desteğinde bulunduk.

Bu progrma kapsamında makine ekipman alımı için 32 bin 500 çiftçimize toplamda 1,1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız.