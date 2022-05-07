CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçim ekibi dağılıyor! Bir darbe de Ali Koç'tan: Umarım Fenerbahçeliler hatırlatmaz

Gözünü 2023 hırsı bürümüş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemel Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak Karadeniz yoluna düşmüştü.
İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinden çok, tura katılan gazeteci isimler ve otobüste verilen poz sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Konuya ilişkin Fazıl Say, Gökhan Özoğuz, Şahan Gökbakar ve Atilla Taş gibi sanatçı kimlikler İBB Başkanı'na verdiği desteği geri çekeceklerini açıklarken sosyal medyada da dikkat çeken yorumlar kayıtlara geçmişti.
İMAMOĞLU'NDAN KARŞI HAMLE: "VIZ GELİR TIRIS GİDER"
Yaşanan bu gelişmelerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış gelmişti. Kendisini eleştirenlere ateş püsküren İmamoğlu, "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmek isteyenler olabilir ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider" ifadelerini kullanmıştı.
OYUNCU VE KOMEDYEN ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NA TEPKİ
Şahan Gökbakar, Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu açıklamalarına tepki gösterdi. Gökbakar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmî hesabından açıklamada bulundu ve "Konuştukça daha da kötüye gidiyor herşey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü... 'Herkes konuşacak, konuşacağız' diyorken, 'vız gelir tiris gider, hiç umrumda değil'e evrilen bir uslup. Sanki eski bir filmi yeniden izliyor gibi... Yeni film hiç gelmeyecek mi?" diye konuştu.
Gökbakar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'u eleştirerek, "Fotoğraf çok çarpıcı... Çarpıklığın sahteliğin, çıkarcılığın, kibirin, basiretsizliğin, duyarsızlığın, zaafların, duruşsuzluğun ve güvensizliğin aynı karede buluştuğu bir sanat eseri gibi..." ifadelerini kullanmıştı.