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    • 07.05.2022 15:36
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    CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçim ekibi dağılıyor! Bir darbe de Ali Koç'tan: Umarım Fenerbahçeliler hatırlatmaz

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda gazetecilerle çektirdiği fotoğraf sonrası yandaşları tarafından topa tutulmuştu. İmamoğlu'na bir darbe de Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan geldi. Koç Holding, seçim döneminde CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun en büyük destekçilerinden bir tanesi olmuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İmamoğlu’na bir darbe Ali Koç’tan

    Gözünü 2023 hırsı bürümüş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemel Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak Karadeniz yoluna düşmüştü.


    İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinden çok, tura katılan gazeteci isimler ve otobüste verilen poz sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Konuya ilişkin Fazıl Say, Gökhan Özoğuz, Şahan Gökbakar ve Atilla Taş gibi sanatçı kimlikler İBB Başkanı'na verdiği desteği geri çekeceklerini açıklarken sosyal medyada da dikkat çeken yorumlar kayıtlara geçmişti.



    İMAMOĞLU'NDAN KARŞI HAMLE: "VIZ GELİR TIRIS GİDER"
    Yaşanan bu gelişmelerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış gelmişti. Kendisini eleştirenlere ateş püsküren İmamoğlu, "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmek isteyenler olabilir ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider" ifadelerini kullanmıştı.

    OYUNCU VE KOMEDYEN ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NA TEPKİ
    Şahan Gökbakar, Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu açıklamalarına tepki gösterdi. Gökbakar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmî hesabından açıklamada bulundu ve "Konuştukça daha da kötüye gidiyor herşey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü... 'Herkes konuşacak, konuşacağız' diyorken, 'vız gelir tiris gider, hiç umrumda değil'e evrilen bir uslup. Sanki eski bir filmi yeniden izliyor gibi... Yeni film hiç gelmeyecek mi?" diye konuştu.

    Gökbakar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'u eleştirerek, "Fotoğraf çok çarpıcı... Çarpıklığın sahteliğin, çıkarcılığın, kibirin, basiretsizliğin, duyarsızlığın, zaafların, duruşsuzluğun ve güvensizliğin aynı karede buluştuğu bir sanat eseri gibi..." ifadelerini kullanmıştı.



        BİR DARBE DE ALİ KOÇ'TAN
        Yandaşları tarafından sosyal medyada topa tutulan İmamoğlu'na bir darbe de seçim döneminde açık açık desteğini aldığı Koç Holding Ailesi'nden geldi.


        Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun Uğur Dündar'ı ziyaretindeki yaklaşımına sert tepki gösterdi.



        Koç, "Şehrin belediye başkanı (Ekrem İmamoğlu) Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Ya kime ne anlatıyorsunuz!" dedi.

            NİYETİ KÖTÜYDÜ
            İmamoğlu'nun niyetinin kötü olduğunu belirten Koç, "Bir de utanmadan, ben bilmiyordum, eminim sayın başkan da bilmiyordu. Bize ağır hakaretler ifade eden bir kitabı da hediye olarak getirme hassasiyetsizliği var. İnşallah Fenerbahçelilerin İstanbul belediye başkanı Sayın İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez." ifadelerini kullandı.

            Siyasete girmek istemediklerini ama takımlarını savunmak zorunda kalacakları zamanlar olabileceğini anlatan Koç, "Benim için her şeyden öncesi niyettir. Evet Uğur bey 61 numaralı forma verdi. Ben olsam vermezdim, onun niyeti iyi, kötü niyetle yapılmış bir şey değil. Ama ziyaretçisinin niyeti, artık onun da muhasebesini sizlere bırakıyorum. Biz başkanlık, yüksek divan başkanlığı eğitimi alarak gelmedik. Bazı şeyleri hata yaparak tecrübe ediyoruz. Ama ben orada niyet sorgulamıyorum, niyeti biliyorum." şeklinde konuştu.


            NE OLMUŞTU?
            Koç Holding, seçim döneminde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun en büyük destekçilerinden bir tanesi olmuştu. Koç'un desteğiyle koltuğu kapan İmamoğlu'nun grup bünyesindeki firmalara milyonluk ihalelerle ihya ettiği belirlenmişti. İmamoğlu'nun talimatıyla sadece birer ay arayla Otokoç'tan toplam tutarı 20 milyon 824 bin 23 lira olan araç kiralamaları yapıldığı bildirildi. Hatırlanacağı üzere yerel seçimler öncesinde Koç Holding'e ait bir jet CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tahsis edilmiş, tahsisin ücretli olduğu belirtilmesine rağmen fiyatı açıklanmamıştı. İmamoğlu da seçimlerin akabinde, Koç Holding'in CEO'luğunu yapan Yavuz Erkut'u atamıştı.

            İMAMOĞLU-KOÇ İLİŞKİSİ
            2019 yılı Haziran ayından İmamoğlu ile Koç arasındaki ilişkiyi köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Koç'un CHP aşkı ve arka planı" başlıklı yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Koç Holding'le bağlantısını yazmıştı.

            İşte Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün 8 Haziran 2019'daki köşe yazısı:

            Son günlerde siyaset arenasında dikkat çeken üç fotoğraf üzerinde biraz durmak gerekiyor. İlki bir süre önce düzenlenen 19 Mayıs törenleri nedeniyle Samsun'da çekildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özel bir uçaktan iniyor. Uçağın üzerinde yer alan logo Koç Holding'e ait.
            İkinci fotoğrafta bu kez CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu var. O da Koç logolu uçakla Karadeniz gezisine çıktı. Hatta Ordu'dan dönüşünde de VIP krizi çıkarttı.
            Üçüncü fotoğrafın kahramanı ise Ömer Koç... Onu da İstanbul seçimleri henüz netleşmeden, İBB'de İmamoğlu'nu tebrik ederken gördük.
            Bu üç fotoğraf bize son siyasi kamplaşmayla ilgili çarpıcı bir tablo sunuyor.


                Uçağın kiralık veya tahsisli olması hiç önemli değil önemli olan fotoğrafın bize ne anlattığı...
                Bu tablo bize, "solculuk ve yoksulluk" üzerinden siyaset yapar "görünen" iki siyasi aktörün, Türkiye'nin dışa bağımlı en büyük burjuvazisiyle kurduğu gönül bağını anlatıyor. Bu noktada ilginç olansa, iktidarı, bazı sermaye gruplarına yakın diye ağır suçlayan solun, CHP'nin büyük burjuvaziyle kurduğu bu ilişkiyi sorgulamaması. Hatta Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ikilisinin Koç sevgisi karşısında da susmaları.
                İşin doğrusu CHP de Koç ailesi de bunu hiç saklamadı. Özellikle Koç ailesi, 2002'den bu yana ne zaman AK Parti karşıtı bir siyasi hareketlenme olsa, büyük burjuvaziyle birlikte o hareketlenmenin içinde yer aldı.
                En açık şeklini Gezi kalkışmasına verdikleri destekte gördük. Ancak şu da bir gerçek; destek oldukları hiçbir siyasi olay başarıya ulaşmadığı gibi siyasi aktörlerin de yıldızı söndü.
                Şimdi İmamoğlu güzellemesi yapıyorlar ama onun da akıbeti farklı olmayacak. Çünkü İmamoğlu'nun bütün konuşmalarını izleyin, derinliği olmayan sığ siyasi yaklaşımlarla bir illüzyon oluşturmaya çalışıyor.


                Ne İstanbul'a ne de Türkiye'nin geleceğine dair bir perspektifi var.
                Bu Koç, CHP veya ABD için sorun değil. Onlar bu ülkenin ayağına pranga vuran eski vesayet sisteminin gerçek sahipleri ve sistemin değişmesini istemiyorlar. Sorun onlar da değil, onlarla ittifak yapan ve kendilerini sol, sosyal demokrat ve sosyalist sayan kesimlerde. Buna bazı muhafazakarları da eklemek gerekiyor.
                Ne yazık ki Ecevit'i bildirilerle düşüren, binlerce solcuyu işkencelerden geçiren 12 Mart ve 12 Eylül diktatörlüklerine açık destek veren burjuvaziyle el ele olmak onları utandırmıyor.
                Daha ilginci, büyük burjuvaziyle el ele CHP adayı İmamoğlu gibi siyasi derinliği olmayan bir aktörün "mürit"lerine dönüşmeleri hiç utandırmıyor.
                Şu gerçek ortada duruyor; İstanbul seçimleri onların son hamlesi. Bu yüzden bütün güçler harekete geçmiş durumda.


                İmamoğlu'nun arkasına dizilenlere bir bakın, ABD ve AB'nin derin mahfilleri, medyası, Koç, CHP, sol, PKK-HDP çizgisi ve FETÖ...
                FETÖ için bir parantez açalım ve şunu ekleyelim; Koç kardeşlerin İmamoğlu aşkı, baba Vehbi Koç'un evinde ağırlayacak kadar ileri götürdüğü "Gülen" sevgisini, oğullarının "ananas" merakını ve CHP'li Kasım Gülek'in siyasi desteğini hatırlatıyor. Bu ilişkiler bir günde kurulmadı herhalde. Temeli tek parti döneminde atılan, 60'larda Komünizmle Mücadele Dernekleri'nde FETÖ elebaşı Gülen'le kesişsen, 2000'lerde açık açık yürütülen, bugünlerde de siyasi işbirliğine dönüşen arkasında da küresel güçlerin olduğu bir ortaklık bu...
                Tablo çok net değil mi? Darbelere, müdahalelere, S-400'lere itiraz etmeyenlerle, eden yurtseverler karşı karşıya.
                Binali Yıldırım'ın bu ülkenin gelecek on yıllarını ilgilendiren tarihi bir misyon yüklendiği çok açık.

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                Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçim ekibi dağılıyor! Bir darbe de Ali Koç'tan: Umarım Fenerbahçeliler hatırlatmaz
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