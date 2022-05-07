CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçim ekibi dağılıyor! Bir darbe de Ali Koç'tan: Umarım Fenerbahçeliler hatırlatmaz

OYUNCU VE KOMEDYEN ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Şahan Gökbakar, Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu açıklamalarına tepki gösterdi. Gökbakar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmî hesabından açıklamada bulundu ve "Konuştukça daha da kötüye gidiyor herşey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü... 'Herkes konuşacak, konuşacağız' diyorken, 'vız gelir tiris gider, hiç umrumda değil'e evrilen bir uslup. Sanki eski bir filmi yeniden izliyor gibi... Yeni film hiç gelmeyecek mi?" diye konuştu.

Gökbakar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'u eleştirerek, "Fotoğraf çok çarpıcı... Çarpıklığın sahteliğin, çıkarcılığın, kibirin, basiretsizliğin, duyarsızlığın, zaafların, duruşsuzluğun ve güvensizliğin aynı karede buluştuğu bir sanat eseri gibi..." ifadelerini kullanmıştı.