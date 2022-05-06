Toplu taşımada maske kalktı mı? Toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor mu? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray gibi ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu kalktı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs vakalarının ülkemizde düşüş göstermesinin ardından belli başlı yerlerde maske takma zorunluluğu kaldırıldı ve bu durumun toplu taşıma araçlarında da geçerli olup olmadığı merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...