Toplu taşımada maske kalktı mı? Toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor mu? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray gibi ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu kalktı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs vakalarının ülkemizde düşüş göstermesinin ardından belli başlı yerlerde maske takma zorunluluğu kaldırıldı ve bu durumun toplu taşıma araçlarında da geçerli olup olmadığı merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...
TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor.
Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz." demişti. Aynı karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' açıklamasını yapmıştı.