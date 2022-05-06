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    • Güncel
    • 06.05.2022 10:40
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    • 06.05.2022 10:40
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    Toplu taşımada maske kalktı mı? Toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor mu? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray...

    Sabahın ilk saatlerinden bu yana Toplu taşımada maske kalktı mı? Toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor mu sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iki yılı aşkın süredir koronavirüs ile mücadele devam ediyor ve vaka sayılarının ülkemizde azalması sayesinde belirlenen yerlerde maske zorunluluğu kaldırıldı. Sabah işe, okula gidecek olan vatandaşlar Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray gibi toplu taşıma araçlarında maskenin kalkıp kalkmadığını öğrenmek istiyor. İşte güncel gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Toplu taşımada maske kalktı mı? Toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor mu? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray...

    Toplu taşımada maske kalktı mı? Toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor mu? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray gibi ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu kalktı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs vakalarının ülkemizde düşüş göstermesinin ardından belli başlı yerlerde maske takma zorunluluğu kaldırıldı ve bu durumun toplu taşıma araçlarında da geçerli olup olmadığı merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...

    TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor.

    Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz." demişti. Aynı karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' açıklamasını yapmıştı.

        Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Deniz Odabaş salgınla ilgili son durumu değerlendirdi. Odabaş'ın açıklamaları şöyle:

        Bayramlarda hareketlilik ve temas bir miktar artabiliyor. Bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bu vefat sayılarına etki etmez.

        Haziran'da havaların ısınması ve vakaların binin altına düşmesiyle kalan kısıtlamaların da kaldırılacağını bekliyoruz. Bizlerin de hatırlatma dozlarımızı ihmal etmememiz gerekiyor. Özellikle 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarını bir an önce yaptırmalarında fayda var.

        VAKALARDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

        İki yıllık tam kapalılık halini de içeren zorlu bir sürecin ardından Türkiye, bayram arifesinde salgına karşı bireysel korunma tedbirlerinin ağırlık kazandığı yeni bir döneme girdi. Yüz yüze bayramlaşmanın günlük vaka tablosuna yansımasının ne olacağı merakla beklenmekle birlikte, 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında geçen 8 günlük sürede açıklanan vaka sayıları maskeye tamamen elveda demek için umut verdi.
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