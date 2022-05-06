Askerlik PCR testi kalktı mı? Askerlik PCR testi zorunluluğu devam ediyor mu? Pozitif çıkanlar ne yapacak? MSB açıklaması geldi...

Askerlik PCR testi kalktı mı? Askerlik PCR testi zorunluluğu devam ediyor mu? Pozitif çıkanlar ne yapacak sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) askerlik sevk öncesinde yapılan PCR testi zorunluluğuna ilişkin son dakika açıklama geldi ve hemen detaylar merak edilmeye başlandı. İşte güncel gelişmeler...