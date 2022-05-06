Askerlik PCR testi kalktı mı? Askerlik PCR testi zorunluluğu devam ediyor mu? Pozitif çıkanlar ne yapacak? MSB açıklaması geldi...

Askerlik PCR testi kalktı mı? Askerlik PCR testi zorunluluğu devam ediyor mu? Pozitif çıkanlar ne yapacak sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) askerlik sevk öncesinde yapılan PCR testi zorunluluğuna ilişkin son dakika açıklama geldi ve hemen detaylar merak edilmeye başlandı. İşte güncel gelişmeler...
ASKERLİK PCR TESTİ KALKTI MI?
MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, yükümlülere sevk öncesinde tarama amaçlı yaptırılan PCR testi uygulamasına son verildi.
Bu nedenle yedek subay, yedek astsubay adayları, erler ve bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin yeni sevk tarihleri tekrar düzenlendi.
TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR NE YAPACAK?
Kendiliğinden test yaptırıp test sonucunun pozitif olduğunu belgeleyenlerin askere sevkleri;
* Er (bedelli kapsamındakiler dahil) statüsündekilerin izolasyon süresinin bitimini takip eden gün,
* Yedek subay/astsubay adayı statüsündeki yükümlülerin izolasyon süresi bitim tarihi, sevk tarihi bitiminden sonra ise takip eden ilk yedek subay/astsubay celp ve sevk döneminde askerlik şubelerince yapılacaktır.