Ameliyat öncesi PCR testi kalktı mı? Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu devam ediyor mu kaldırıldı mı? Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması...

Ameliyat öncesi PCR testi kalktı mı? Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu devam ediyor mu yoksa kaldırıldı mı sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yüzbinlerce kişiyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklama geldi. Peki ameliyat öncesi yapılan PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı? İşte yanıtı...
AMELİYAT ÖNCESİ PCR TESTİ KALKTI MI?
Artık ameliyat ya da endoskopi gibi diğer işlemler öncesinde yapılması zorunlu olan PCR testi yapılmayacak.
Sağlık Bakanlığı hastanelerin artık ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test yapılmamasını istedi.
Resmi yazıda kararın vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.