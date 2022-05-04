Muhsin Kara'nın FETÖ paylaşımları sosyal medyada tartışma konusu oldu: "Bir açıklama istiyoruz"

Kara'nın FETÖ tarafından düzenlenen Türkçe Olimpiyatları'na katılırken 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası örgüt üyeleri tarafından Twitter'da açılan etiketlere destek tweeti attığı da belgelendi.



ELEBAŞI GÜLEN'LE DÜET FETÖ'CÜ İLE ARKADAŞLIK



Elebaşı Gülen'le birlikte düet yaptığı görüntüleri deşifre olan Kara'nın Gülen'in resmi twit adresinde bahsettiği övdüğü Azad Boztaş isimli şahıs ile facebook bağlantısının da devam ettiği tespit edildi.

Kara'nın 2015 yılında Boztaş'ı etiketleyerek, "Tiran'a mı geliyorsunuz abim? Abi siz gelin yeter başka bir şey istemeyiz!" şeklindeki tweeti de sosyal medyada paylaşıldı.



FETÖ'CÜLERİN AÇTIĞI ETİKETE DESTEK

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete kurşun sıkan FETÖ'cülerin açtığı #Askerimedokunma etiketine destek veren Kara'nın, "Ne yaparsanız yapın ama o anakuzusu her şeyden habersiz, günahsız askerime dokunmayın! Kemerlerle insafsızca vurmayın." ifadelerini kullanmış.





17-25 Aralık'ta FETÖ'cü yargı mensuplarının düzenlediği kumpasa yönelik de tweet atan Kara şu ifadeleri kullanmış: "Daha önce gündem PKK sonra seçimler daha sonra dershane şimdi ise yolsuzluk! Ne olacak bu ülkenin hali Allahım?! Zalime fırsat verme Ya Rab"









17-25 Aralık döneminde attığı tweetler tartışma konusu olan Kara'nın bir başka paylaşımında ise ilginç ifadeler yer aldı. Kara'nın, "Tayyibi sonuna kadar savunana sözüm yok! Ama eğer mü'min isen SAKIN hak adına söylenen haksızlıkları savunma" diyerek adeta FETÖ'cülerin hükümeti hedef alan 17-25 Aralık kumpasına destek verdiği görüldü.









DEFALARCA FETÖ'NÜN MEDYA ORGANINA ÇIKMIŞ

Kara'nın 2014 yılında yaptığı bir başka paylaşımda ise terör örgütünün medya organı STV'ye konuk olduğu belirlendi.





Samanyolu TV'nin birden fazla yayınına katılan Kara, konuk olduğu programları da sosyal medya hesabından paylaşmış.

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