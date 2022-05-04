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    • Güncel
    • 04.05.2022 12:09
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    • 04.05.2022 12:27
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    Muhsin Kara'nın FETÖ paylaşımları sosyal medyada tartışma konusu oldu: "Bir açıklama istiyoruz"

    Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın ezan dalında birincisi olan Muhsin Kara'nın terör örgütü FETÖ tarafından düzenlenen Türkçe Olimpiyatları'na katıldığı ve elebaşı Gülen'le birlikte düet yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kara'nın örgütün medya organı STV'ye de defalarca konuk olduğu belirlendi. 17-25 Aralık FETÖ kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası paylaşımları da gündeme gelen Kara'ya sosyal medyada bunlara ilişkin bir açıklama çağrısı yapıldı.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Kara’nın FETÖ paylaşımları tartışma konusu oldu!

    Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Ravza Camisi'nde görev yapan Muhsin Kara, Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın ezan dalında birinci olmuş ve birçok sosyal medya ve birçok kanalda yayınlara katılmıştı.

    ELEBAŞI GÜLEN'LE DÜET
    Kara'nın terör örgütü FETÖ ile ilişkisi yıllar önce yapılan paylaşımlarla ortaya çıktı.

    Kara'nın FETÖ tarafından düzenlenen Türkçe Olimpiyatları'na katılırken 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası örgüt üyeleri tarafından Twitter'da açılan etiketlere destek tweeti attığı da belgelendi.


    ELEBAŞI GÜLEN'LE DÜET FETÖ'CÜ İLE ARKADAŞLIK


    Elebaşı Gülen'le birlikte düet yaptığı görüntüleri deşifre olan Kara'nın Gülen'in resmi twit adresinde bahsettiği övdüğü Azad Boztaş isimli şahıs ile facebook bağlantısının da devam ettiği tespit edildi.

    Kara'nın 2015 yılında Boztaş'ı etiketleyerek, "Tiran'a mı geliyorsunuz abim? Abi siz gelin yeter başka bir şey istemeyiz!" şeklindeki tweeti de sosyal medyada paylaşıldı.


    FETÖ'CÜLERİN AÇTIĞI ETİKETE DESTEK
    15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete kurşun sıkan FETÖ'cülerin açtığı #Askerimedokunma etiketine destek veren Kara'nın, "Ne yaparsanız yapın ama o anakuzusu her şeyden habersiz, günahsız askerime dokunmayın! Kemerlerle insafsızca vurmayın." ifadelerini kullanmış.



    17-25 Aralık'ta FETÖ'cü yargı mensuplarının düzenlediği kumpasa yönelik de tweet atan Kara şu ifadeleri kullanmış: "Daha önce gündem PKK sonra seçimler daha sonra dershane şimdi ise yolsuzluk! Ne olacak bu ülkenin hali Allahım?! Zalime fırsat verme Ya Rab"



    17-25 Aralık döneminde attığı tweetler tartışma konusu olan Kara'nın bir başka paylaşımında ise ilginç ifadeler yer aldı. Kara'nın, "Tayyibi sonuna kadar savunana sözüm yok! Ama eğer mü'min isen SAKIN hak adına söylenen haksızlıkları savunma" diyerek adeta FETÖ'cülerin hükümeti hedef alan 17-25 Aralık kumpasına destek verdiği görüldü.




    DEFALARCA FETÖ'NÜN MEDYA ORGANINA ÇIKMIŞ
    Kara'nın 2014 yılında yaptığı bir başka paylaşımda ise terör örgütünün medya organı STV'ye konuk olduğu belirlendi.



    Samanyolu TV'nin birden fazla yayınına katılan Kara, konuk olduğu programları da sosyal medya hesabından paylaşmış.

    ELEBAŞININ ŞİİRLERİ HESABINDA DURUYOR

    2013 yılında elebaşı Gülen'e hayranlığını gizlemeyen Kara'nın o dönem attığı şiir de hesabında duruyor.

        Öte yandan FETÖ üyesi Suat Gözütok ile de bağlantısı bulunan Kara'nın 2015 yılında, "Yarın (Pazar) sabah namazında Suat Gözütok hocamızın misafiri olacağız inş. Buluşalım mı ne dersiniz?" diyerek tweet attığı anlaşıldı.

        FETÖ PAYLAŞIMLARINI SİLMEYE BAŞLADI


        Yarışmada birinci olduktan sonra her gün başka bir kanalda yayına çıkan Kara, FETÖ'yle ilgili paylaşımlarının deşifre olmasından sonra tweetlerini tek tek silmeye başladı.

        AÇIKLAMA ÇAĞRISI
        Paylaşımları silmeye başlayan Kara, ortaya çıkan FETÖ bağlantıları sonrası sosyal medyadan elebaşı Gülen'i karalayan veya milletten özür dileyen bir paylaşım da yapmadı. 17-25 Aralık FETÖ kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası paylaşımları da gündeme gelen Kara'ya sosyal medyada bunlara ilişkin bir açıklama çağrısı yapıldı.

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        Haberler Güncel Muhsin Kara'nın FETÖ paylaşımları sosyal medyada tartışma konusu oldu: "Bir açıklama istiyoruz"
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