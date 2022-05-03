Felak ve Nas Suresi Arapça Türkçe Okunuşu Anlamı - Felak – Nas Sureleri Kaç Ayettir? Felak ve Nas Suresi Dinle

Felak Suresi Türkçe

Felak suresini okumak ve ezberlemek her Müslümanın yapması gereken şeylerden biridir. Felak suresinin Türkçe harflerle okunuşu şu şekildedir:

1- Gul e'ûzu bi-Rabbi'l-felak. 2- Min şerri mâ halak. 3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. 4- Ve min şerri'n-neffâsâti fi'l-ukad. 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak Suresi Meali

Felak suresinin taşıdığı anlam şu şekildedir:

1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım, 2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, 5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah'a sığınırım).

Felak ve Nas Suresi Dinle

Ayet-el Kürsi

Ayet-el Kürsi, Felak ve Nas Sureleri ile birlikte okunduğunda, imanı olan herkes için adeta görünmez bir kalkan oluşturur. Kötülüklerin ve müsibetlerin tamamını uzaklaştırır. Ayet-el Kürsi'nin Türkçe harflerle yazılışı ve Türkçe meali şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayet'el Kürsi duasının Türkçe meali şu şekildedir:

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.