5 Mayıs köprü ve otoyollar ücretsiz mi, saat kaça kadar? Ramazan Bayramı bedava geçişler ne zaman bitecek?

Bayramda çalışanlar ve seyahat izni bulunanlar toplu ulaşımı, köprü ve otoyolları ücretsiz kullanyor. Peki, 5 Mayıs Perşembe Köprüler ve yollar ücretsiz mi? 5 Mayıs saat kaça kadar yollar ve köprüler ücretsiz? İşte merak edilenler!