5 Mayıs köprü ve otoyollar ücretsiz mi, saat kaça kadar? Ramazan Bayramı bedava geçişler ne zaman bitecek?

Bayramda çalışanlar ve seyahat izni bulunanlar toplu ulaşımı, köprü ve otoyolları ücretsiz kullanyor. Peki, 5 Mayıs Perşembe Köprüler ve yollar ücretsiz mi? 5 Mayıs saat kaça kadar yollar ve köprüler ücretsiz? İşte merak edilenler!
OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ GEÇİŞ NE ZAMAN BİTECEK?
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile köprülerden ücretsiz geçiş 5 Mayıs saat 07.00'de sona erecek.
İşte ücretli ve ücretsiz olacak otoyollar ve köprüler:
BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER
* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)
* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)
* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)