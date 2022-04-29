Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Peki, Tuzla yangın hangi firma, fabrikanın ismi nedir? Tuzla boya fabrikası yangınında kaç kişi öldü? Son dakika İstanbul Tuzla patlama!
TUZLA BOYA FABRİKASI YANGINI NERDE ÇIKTI?
Tuzla'da bir sanayi sitesinde bulunan vernik fabrikasında büyük çaplı patlama meydana geldi. Çevre ilçelerden de duyulan patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Yanan fabrika havadan görüntülendi.
Tuzla'da vernikçiler sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sesi Anadolu ve Avrupa Yakası'nın farklı ilçelerinden de duyuldu.
Patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yoğun dumanın yayıldığı yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tuzla Kaymakamı Ali Akça, patlamada 3 kişinin öldüğünü açıkladı.