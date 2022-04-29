Kırklareli'ndeki Pınarhisar ve Çakıllı çevre yolları Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor! Yılda 128,3 milyon lira tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırklareli, Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a ulaşım sağlaması, Edirne'den İstanbul'a kadar Trakya'yı kat eden otoyol ve devlet yoluna yakınlığıyla lojistik açıdan önemli bir konumda bulunuyor. Bu önemli ulaşım ekseninin Kırklareli'ne katkısını artırmak için kara yolu yatırımları hayata geçiriliyor.

Kırklareli'ni Saray ilçesi üzerinden organize sanayi bölgeleri ve Avrupa Serbest Bölgesi ile Tekirdağ'a bağlayan 71,1 kilometrelik Saray-Kırklareli yolunun 32,1 kilometresi bölünmüş yol, 39 kilometresi de tek yol standardında projelendirildi. 11,5 kilometrelik Kırklareli şehir geçişi geçmiş yıllarda bölünmüş yol olarak tamamlanmıştı.