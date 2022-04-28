Soğuk baklava tarifi! Tadı damaklarda kalacak pratik hazırlanan ve lezzetli evde soğuk baklava nasıl yapılır? Malzemeler ve püf noktası nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan Bayramı'na hazırlanan vatandaşlar bu özel gün için şerbetli tatlı yapmak istiyor ve en çok ilgi görenler arasında soğuk baklava yer alıyor. İşte evde deneyecekler için tarif...
EVDE PRATİK VE LEZZETLİ SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?
Malzemeler
1 paket baklavalık yufka (800g)
150g tereyağı
3/4 (bir yarım+bir çeyrek) çay bardağı sıvı yağ (1 çay bardağından biraz az)
Şerbeti için;2 su bardağı şeker
1 su bardağı su
2 su bardağı süt
Arası için;
1 kase iri çekilmiş fıstık (dilerseniz fındık ya da ceviz de kullanabilirsiniz)
Üzeri için;
2 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı süt tozu