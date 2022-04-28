Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Askerlik sevk tarihleri belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamaları yakından takip ediliyor ve askerlik yerleriyle ilgili son gelişmeler merak konusu oluyordu. İşte gelen açıklama...
ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI 2022?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanan takvime göre Mayıs 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları, 29 Nisan 2022 Cuma günü e-Devlet sistemi üzerinden yayınlanacak.
Askerlik yeri öğrenmek için e-Devlet'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yazarak öğrenebilirsiniz. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları Celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.