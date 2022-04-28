Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Askerlik sevk tarihleri belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamaları yakından takip ediliyor ve askerlik yerleriyle ilgili son gelişmeler merak konusu oluyordu. İşte gelen açıklama...