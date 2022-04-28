📣Arefe günü ve bayramda 1,2,3,4 Mayıs ücretsiz köprü ve otoyollar... Bayramda köprüler ücretsiz mi 2022? 📢Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi?

İstanbul'da yaşayan ve Ramazan Bayramı'nda tatil planları yapan binlerce kişi bayramda köprüler ücretsiz mi 2022? 📢Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi sorularına yanıt arıyor. Her sene olduğu gibi 2022 yılında da bayram boyunca para ödemeden geçilebilecek olan köprüler ve otoyolların hangileri olduğunu merak ediliyor ve buna göre bir güzergah çizmek, bütçesini ayarlamak istiyor. Arefe günü ve bayramda 1,2,3,4 Mayıs ücretsiz köprü ve otoyolların hangileri olduğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.
BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ 2022?
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.
Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale ve Osmangazi ücretli olacak. Ücretsiz geçişler 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projelerini kapsamayacak.
Başkentray, Marmaray ve İZBAN 3 gün ücretsiz olacak. Kararda ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetlerinin 2-4 Mayıs arasında ücretsiz olacağı belirtildi.