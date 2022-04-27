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    • 27.04.2022 10:59
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    • 27.04.2022 11:00
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    Un helvası nasıl yapılır? Kadir Gecesi'ne özel evde un helvası tarifi! Pratik ve lezzetli un helvası yapılışı! İşte malzemeler, püf noktalar...

    Tüm illerden Müslüman alemi un helvası nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor ve evinde yapmak istiyor. Bugün 11 ayın sultanı Ramazan ayının 27'inci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi idrak ediliyor ve bol bol dua edip ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar bir yandan da bugüne özel lezzetleri yapmak istiyor. Hazir almak yerine evde denemek isteyenler için Kadir Gecesi'ne özel evde un helvası tarifi! Pratik ve lezzetli un helvası yapılışı bilgileri haberimizde yer alıyor. Malzemelerin neler olduğu ve püf noktaları da derledik.

    takvim.com.tr
    Un helvası nasıl yapılır?

    Un helvası nasıl yapılır? Kadir Gecesi'ne özel evde un helvası tarifi! Pratik ve lezzetli un helvası yapılışı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kandil günleri ile bütünleşen lezzetlerden biri olan ve evde yapılarak komşulara, sevdiklerine dağıtılan un helvasının pratik ve lezzetli tarifini haberimizden öğrenebilir, evinizde deneyebilirsiniz.

    EVDE UN HELVASI NASIL YAPILIR?

    Malzemeler:100 gram tereyağı
    1 çay bardağı sıvı yağ

    2 su bardağı unYarım su bardağından biraz fazla kırılmış ceviz
    Şerbeti İçin;

    2 su bardağı toz şeker
    3 su bardağı sıcak su ya da süt

        Yapılışı:

        Un helvasının yapımı için, bir kasede sıcak su ya da sütü ve toz şekeri karıştıralım. Şekerin erimesi yeterli olacaktır.
        Uygun bir tencereye tereyağı ve sıvı yağı alarak eritelim.
        Yağ eridikten sonra unu ilave ederek tahta kaşıkla karıştıralım ve 15 dakika kadar kavuralım. (un kahverengi olana kadar).

        Un yeterince kavrulduktan sonra cevizleri ekleyelim ve 1-2 dakika daha kavuralım.
        Un kavrulduktan sonra şerbeti yavaş yavaş ilave edelim ve şerbetini çekene kadar sürekli karıştıralım. (top top olmasın diye).
        Hazır hale gelen helvamızı ocaktan aldıktan sonra çorba kaşığıyla şekil verelim.
        Un helvası tarifimiz servise hazır. Afiyet olsun.
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