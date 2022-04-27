Un helvası nasıl yapılır? Kadir Gecesi'ne özel evde un helvası tarifi! Pratik ve lezzetli un helvası yapılışı! İşte malzemeler, püf noktalar...

Un helvası nasıl yapılır? Kadir Gecesi'ne özel evde un helvası tarifi! Pratik ve lezzetli un helvası yapılışı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kandil günleri ile bütünleşen lezzetlerden biri olan ve evde yapılarak komşulara, sevdiklerine dağıtılan un helvasının pratik ve lezzetli tarifini haberimizden öğrenebilir, evinizde deneyebilirsiniz.
EVDE UN HELVASI NASIL YAPILIR?
Malzemeler:100 gram tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
2 su bardağı unYarım su bardağından biraz fazla kırılmış ceviz
Şerbeti İçin;
2 su bardağı toz şeker
3 su bardağı sıcak su ya da süt