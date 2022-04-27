Un helvası nasıl yapılır? Kadir Gecesi'ne özel evde un helvası tarifi! Pratik ve lezzetli un helvası yapılışı! İşte malzemeler, püf noktalar...

Yapılışı:

Un helvasının yapımı için, bir kasede sıcak su ya da sütü ve toz şekeri karıştıralım. Şekerin erimesi yeterli olacaktır.

Uygun bir tencereye tereyağı ve sıvı yağı alarak eritelim.

Yağ eridikten sonra unu ilave ederek tahta kaşıkla karıştıralım ve 15 dakika kadar kavuralım. (un kahverengi olana kadar).