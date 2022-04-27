Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.04.2022 09:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2022 09:07
    ABONE OL

    Kandil simidi nasıl yapılır? 🙌Kadir Gecesi kandil simidi tarifi! Evde mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi yapılışı! İşte malzemeler, püf noktalar...

    Sabah saatlerinden itibaren Müslüman alemi kandil simidi nasıl yapılır sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Bugün Ramazan ayının 27'inci gecesi idrak edilen, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi idrak edilecek. Kandil günleri ile bütünleşen lezzetlerden biri olan kandil simidini evde yaparak sevdiklerine, komşularına tattırmak isteyenler Kadir Gecesi kandil simidi tarifini öğrenmek istiyor. Evde mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi yapılışını, malzemeler ve püf noktaları haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kandil simidi nasıl yapılır?

    Kandil simidi nasıl yapılır? 🙌Kadir Gecesi kandil simidi tarifi! Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi yapılışı! İşte malzemeler, püf noktalar nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mübarek 2022 Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor ve kandil simidini hazır almak yerine evinde denemek isteyen Müslüman vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren araştırmalarını hızlandırdı. Pratik ve lezzetli tarifi haberimizde bulabilirsiniz.

    EVDE PRATİK VE LEZZETLİ KANDİLİ SİMİDİ NASIL YAPILIR?

    KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPSİZ

    Malzemeler:

    1 yumurta sarısı
    2 çorba kaşığı yoğurt
    2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

    1. 5 çorba kaşığı şeker
    1 tatlı kaşığı tuz
    125 gram margarin
    Yarım çay bardağı sıvı yağ
    2 çay kaşığı kabartma tozu
    3 su bardağı un
    Üzeri için;

    1 yumurta beyazı
    Susam
    Çörek otu

        Yapılışı:

        Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir.
        Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun..

        KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPLİ

        Malzemeler
        4.5 su bardağı un
        125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
        1 çay bardağı sıvı yağ
        1 yumurta
        1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
        1 paket kabartma tozu
        1 tatlı kaşığı mahlep
        1 tatlı kaşığı tuz
        2 tatlı kaşığı şeker
        Üzeri için

        Yumurta akı
        Susam

        Yapılışı:

        Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim.
        Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı.
        Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim.
        Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayalım.
        Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Artık Bilim Kurulu olağanüstü durumlarda toplanacak
        Haberler Güncel Kandil simidi nasıl yapılır? 🙌Kadir Gecesi kandil simidi tarifi! Evde mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi yapılışı! İşte malzemeler, püf noktalar...
            SON DAKİKA