Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2022? 2, 3 ve 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray bedava mı?

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 2 Mayıs Pazartesi saat 00.00'dan 4 Mayıs Çarşamba gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR 2022

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.