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    • 27.04.2022 14:29
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    Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2022? 2, 3 ve 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray bedava mı?

    Tüm illerden milyonlarca vatandaş bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2022 sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her sene bayramlarda ücretsiz olarak kullanılabilen toplu taşımalarla ilgili bu yıl için de açıklama yapılması merakla bekleniyordu ve açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, toplu taşımaların 2022 Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olup olmadığı netleşti. Peki 2, 3 ve 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray bedava mı?

    takvim.com.tr
    Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2022? 2, 3 ve 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray bedava mı?

    Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2022? 2, 3 ve 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray bedava mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala toplu taşıma ile yolculuk yapacak ve köprü, otoyolları kullanacaklar ücretsiz olup olmadığını merak ederek araştırmalarını hızlandırdı. Konuya dair açıklama geldi, işte tüm bilgiler...

    BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2022?

    2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan Bayramı için toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı belli oldu. Kararla, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetleri 2-4 Mayıs arasında ücretsiz gerçekleştirilecek.

    Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 2 Mayıs Pazartesi saat 00.00'dan 4 Mayıs Çarşamba gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

    ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR 2022

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

        Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

        Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale ve Osmangazi ücretli olacak. Ücretsiz geçişler 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projelerini kapsamayacak.

        Başkentray, Marmaray ve İZBAN 3 gün ücretsiz olacak. Kararda ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetlerinin 2-4 Mayıs arasında ücretsiz olacağı belirtildi.

        2022 KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yönlü otomobil geçiş ücreti 2022 yılı itibarıyla 8.25 TL; gidiş-geliş toplam 16.50 TL.

        İstanbul Avrasya Tüneli'nde otomobil geçiş ücreti 2022 yılı boyunca her gün 05.00-23.59 saatleri arasında tek yönde 53 TL olarak belirlenirken; 00.00-05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olacak şekilde tek yönde 26.50 TL olarak belirlenmiştir.

        Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 1 Ocak 2022 itibari ile 184.5 TL olarak belirlenmiştir. Köprüden geçmek isteyen motosikletler 129 TL, minibüs ve ticari araçlar 295 TL, otobüsler 350 TL, kamyonlar 464.5 TL, tırlar 585 TL ödeyerek kullanabilecek.

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 2022 yılında, otomobiller için tek yönlü geçiş ücreti 19 TL.

        Köprüye bağlanan yolların özel otoyol olduğunu ve Kuzey Marmara Otoyolu girişinde de ücret alındığını belirtmek gerekmektedir.
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        Haberler Güncel Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2022? 2, 3 ve 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray bedava mı?
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