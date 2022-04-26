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    • 26.04.2022 09:04
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    Bayramda köprüler ücretsiz mi 2022? 📢Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? 📣Arefe günü ve bayramda 1,2,3,4 Mayıs ücretsiz köprü ve otoyollar...

    İstanbul'da yaşayan ve Ramazan Bayramı'nda tatil planları yapan binlerce kişi bayramda köprüler ücretsiz mi 2022? 📢Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi sorularına yanıt arıyor. Her sene olduğu gibi 2022 yılında da bayram boyunca para ödemeden geçilebilecek olan köprüler ve otoyolların hangileri olduğunu merak ediliyor ve buna göre bir güzergah çizmek, bütçesini ayarlamak istiyor. Arefe günü ve bayramda 1,2,3,4 Mayıs ücretsiz köprü ve otoyolların hangileri olduğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Bayramda köprüler ücretsiz mi 2022?

    Bayramda köprüler ücretsiz mi 2022? 📢Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? 📣Arefe günü ve bayramda 1,2,3,4 Mayıs ücretsiz olan köprüler hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 Ramazan Bayramı'nda geçiş ücreti alınmayacak köprü ve otoyollar belirlendi, bu karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte tüm bilgiler...

    BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ 2022?

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

    Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

    Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale ve Osmangazi ücretli olacak. Ücretsiz geçişler 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projelerini kapsamayacak.

    Başkentray, Marmaray ve İZBAN 3 gün ücretsiz olacak. Kararda ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetlerinin 2-4 Mayıs arasında ücretsiz olacağı belirtildi.

        2022 KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yönlü otomobil geçiş ücreti 2022 yılı itibarıyla 8.25 TL; gidiş-geliş toplam 16.50 TL.

        İstanbul Avrasya Tüneli'nde otomobil geçiş ücreti 2022 yılı boyunca her gün 05.00-23.59 saatleri arasında tek yönde 53 TL olarak belirlenirken; 00.00-05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olacak şekilde tek yönde 26.50 TL olarak belirlenmiştir.

        Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 1 Ocak 2022 itibari ile 184.5 TL olarak belirlenmiştir. Köprüden geçmek isteyen motosikletler 129 TL, minibüs ve ticari araçlar 295 TL, otobüsler 350 TL, kamyonlar 464.5 TL, tırlar 585 TL ödeyerek kullanabilecek.

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 2022 yılında, otomobiller için tek yönlü geçiş ücreti 19 TL.

        Köprüye bağlanan yolların özel otoyol olduğunu ve Kuzey Marmara Otoyolu girişinde de ücret alındığını belirtmek gerekmektedir.
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        Haberler Güncel Bayramda köprüler ücretsiz mi 2022? 📢Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? 📣Arefe günü ve bayramda 1,2,3,4 Mayıs ücretsiz köprü ve otoyollar...
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