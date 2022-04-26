📣Arefe günü ve bayramda 1,2,3,4 Mayıs ücretsiz köprü ve otoyollar... Bayramda köprüler ücretsiz mi 2022? 📢Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi?

Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale ve Osmangazi ücretli olacak. Ücretsiz geçişler 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projelerini kapsamayacak.

Başkentray, Marmaray ve İZBAN 3 gün ücretsiz olacak. Kararda ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetlerinin 2-4 Mayıs arasında ücretsiz olacağı belirtildi.