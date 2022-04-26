5 - 6 Mayıs okullar tatil mi? 26 Nisan Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika Bayram tatili açıklaması: Bayram tatili uzadı mı? 9 gün mü olacak?

Ramazan Bayramı yaklaşırken tatil soruları da artmaya başladı. Bayram tatili resmi olarak 2 Mayıs Pazartesi günü başlasa da öğrenciler ve bazı çalışanlar Cuma günü bitimiyle tatile başlamış olacak. Ancak hafta sonu tatillerinin birleşmesiyle bayram tatilinin 9 gün olacağına dair beklentiler arttı. Peki, 5 - 6 Mayıs okullar tatil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika Bayram tatili açıklaması: Bayram tatili uzayacak mı? 9 gün mü olacak? İşte merak edilenler!
BAŞKAN ERDOĞAN SAAT 15.00'TE AÇIKLAMA YAPACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Külliye'de saatler 15.00'i gösterirken açıklamalarda bulunacak.
SÜRPRİZ GELİŞMELER HEYECAN YARATTI
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sürpriz bir şekilde öne çekildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12.00'de Bilim Kurulu'nu topladı. Koca,'nın toplantı sonrası maskeye veda açıklamasını yapması bekleniyordu.
Koca, attığı tweette de, 'Son Bilim Kurulu Toplantısı' dedi. Gelişmeler birbirini kovalarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleri ve Bakan Koca'nın da katılacağı programda açıklama yapacağı duyuruldu.
Vatandaşlar sürpriz gelişmeler sonrası, 'Bayram tatili 9 gün olacak mı?' sorusunu yeniden sormaya başladı.