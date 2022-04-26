5 - 6 Mayıs okullar tatil mi? 26 Nisan Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika Bayram tatili açıklaması: Bayram tatili uzadı mı? 9 gün mü olacak?

Ramazan Bayramı yaklaşırken tatil soruları da artmaya başladı. Bayram tatili resmi olarak 2 Mayıs Pazartesi günü başlasa da öğrenciler ve bazı çalışanlar Cuma günü bitimiyle tatile başlamış olacak. Ancak hafta sonu tatillerinin birleşmesiyle bayram tatilinin 9 gün olacağına dair beklentiler arttı. Peki, 5 - 6 Mayıs okullar tatil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika Bayram tatili açıklaması: Bayram tatili uzayacak mı? 9 gün mü olacak? İşte merak edilenler!