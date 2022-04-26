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    • 26.04.2022 14:32
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    5 - 6 Mayıs okullar tatil mi? 26 Nisan Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika Bayram tatili açıklaması: Bayram tatili uzadı mı? 9 gün mü olacak?

    Bayram tatili hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Külliye'de saatler 15.00'i gösterirken açıklamalarda bulunacağı bilgisi gelmişti. Tüm gözler maske zorunluluğu ve bayram tatili açıklamalarına çevrildi. Peki, 5 - 6 Mayıs tatil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika Bayram tatili açıklaması: Bayram tatili uzayacak mı? 9 gün mü olacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    5 - 6 Mayıs okullar tatil mi? Bayram tatili uzadı mı? 9 gün mü olacak?

    Ramazan Bayramı yaklaşırken tatil soruları da artmaya başladı. Bayram tatili resmi olarak 2 Mayıs Pazartesi günü başlasa da öğrenciler ve bazı çalışanlar Cuma günü bitimiyle tatile başlamış olacak. Ancak hafta sonu tatillerinin birleşmesiyle bayram tatilinin 9 gün olacağına dair beklentiler arttı. Peki, 5 - 6 Mayıs okullar tatil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika Bayram tatili açıklaması: Bayram tatili uzayacak mı? 9 gün mü olacak? İşte merak edilenler!

    BAŞKAN ERDOĞAN SAAT 15.00'TE AÇIKLAMA YAPACAK

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Külliye'de saatler 15.00'i gösterirken açıklamalarda bulunacak.

    SÜRPRİZ GELİŞMELER HEYECAN YARATTI

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sürpriz bir şekilde öne çekildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12.00'de Bilim Kurulu'nu topladı. Koca,'nın toplantı sonrası maskeye veda açıklamasını yapması bekleniyordu.

    Koca, attığı tweette de, 'Son Bilim Kurulu Toplantısı' dedi. Gelişmeler birbirini kovalarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleri ve Bakan Koca'nın da katılacağı programda açıklama yapacağı duyuruldu.

    Vatandaşlar sürpriz gelişmeler sonrası, 'Bayram tatili 9 gün olacak mı?' sorusunu yeniden sormaya başladı.

        2022 RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağı haberi ile, bazı vatandaşlar yoğun şekilde, 'Bayram tatili kaç gün olacak?' sorusunu aramaya başladı. Vatandaşların bir kısmı, Erdoğan'ın koronavirüs salgını sonrası ilk kavuşmaların yaşanacağı bayram tatilini uzatacağını düşünüyor.

        5-6 MAYIS BAYRAM TATİLİ OLACAK MI?

        Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Bayram 4 Mayıs Çarşamba sona erecek. 5-6 Mayıs idari izin olarak ilan edilirse bayram tatili bu Cuma günü başlayacak. Kesintisiz 9 gün olacak.

        KABİNE TOPLANTISI SONRASI BAYRAM TATİLİNE DEĞİNMEMİŞTİ

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, 'Bayram tatili kaç gün olacak?' sorusuna yanıt vermesi bekleniyordu. Türkiye, Kabine Toplantısına kilitlenirken, Erdoğan bu konuya hiç değinmemişti. Erdoğan'ın bugün bir sürpriz yapıp yapmayacağı merak konusu...
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        Haberler Güncel 5 - 6 Mayıs okullar tatil mi? 26 Nisan Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika Bayram tatili açıklaması: Bayram tatili uzadı mı? 9 gün mü olacak?
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