Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Bilim Kurulu' açıklaması: Hayırlı kararları duyuracağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Çarşamba günü yerine Salı günü toplanacağını bildiren Koca, 'hayırlı kararlar' duyuracaklarının altını çizdi.
"HAYIRLI KARARLAR"
Bakan Koca paylaşımında, "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" ifadelerine yer verdi.
İşte o paylaşım;
"Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım."— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 25, 2022
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Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor.