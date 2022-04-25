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    • 25.04.2022 23:03
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Bilim Kurulu' açıklaması: Hayırlı kararları duyuracağız

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Koronavirüs Bilim Kurulu'na ilişkin açıklama yaptı. Koca, "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" dedi.

    Hayırlı kararları duyuracağız

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.



    Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Çarşamba günü yerine Salı günü toplanacağını bildiren Koca, 'hayırlı kararlar' duyuracaklarının altını çizdi.




    "HAYIRLI KARARLAR"
    Bakan Koca paylaşımında, "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" ifadelerine yer verdi.

    İşte o paylaşım;

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Bilim Kurulu' açıklaması: Hayırlı kararları duyuracağız
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