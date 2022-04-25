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    • 25.04.2022 21:26
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    • 25.04.2022 21:49
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    Osman Kavala 'Gezi'den ceza yiyince CHP'li Özgür Özel ve Aykut Erdoğdu haddini aştı! Başkan Erdoğan'a tehdit...

    15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Gezi Parkı davasında çıkan kararın ardından CHP'li isimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve davanın hakimlerini hedef alarak tehditler savurdu. CHP'li Özgür Özel, "Erdoğan mahkum olacaktır. Hesap verecektir." ifadeleriyle tehdit savururken CHP'li Aykut Erdoğdu da "Size hesabını sormayanın yüreği kurusun..." şeklinde tehdit içerikli bir paylaşım yaptı.

    takvim.com.tr
    CHP’li isimlerden Başkan Erdoğan’a tehdit!

    Gezi Parkı davasının ardından CHP'li Özgür Özel ve Aykut Erdoğdu tehditler savurdu.

    Türkiye'yi yangın yerine çevirmek isteyen vandalların kalkıştığı 'Gezi Parkı Olayları' davasında karar çıktı.

    OSMAN KAVALA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
    İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya, TCK'nın 312/1 maddesi gereğince "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

    Mahkeme heyeti, sanığa verilen toplam ceza süresi ve infaz koşullarını dikkate alarak Kavala'nın bu suçtan hükümle beraber tutuklanmasına hükmetti.

    Osman Kavala hakkında, TCK'nın 312/1 maddesinden ceza verildiğine vurgu yapan mahkeme heyeti, bu nedenle sanığın, "mala zarar verme", "Nitelikli mala zarar verme" tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "Nitelikli yağma", "Nitelikli yaralama" suçlarından hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

    Mahkeme heyeti, Kavala'nın "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan her türlü şüpheden uzak, tam bir kanaat uyandıran kesin ve yeterli bir delil bulunmaması nedeniyle beraatine hükmederek bu suçtan tahliyesini kararlaştırdı.

    DİĞER SANIKLAR
    Tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'e TCK'nın 312/1 maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanıkların eylemlerinin "yardım" kapsamında kaldığına kanaat getirerek, 18'er yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

    Mahkeme heyeti, bu 7 sanığa verilen ceza miktarı ve üzerlerine atılı suçun niteliğini dikkate alıp adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağına kanaat getirerek, bu sanıkların tutuklanmasına karar verdi.

        Heyet, firari sanıklar Henri Jack Berkey, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarını ayrılmasına karar verdi.

        CHP'Lİ İSİMLER HADDİNİ AŞTI
        Gezi Parkı davasında çıkan kararın ardından CHP'li isimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve davanın hakimlerini hedef alarak tehditler savurdu.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A TEHDİT!
        CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullandı.

        "ERDOĞAN MAHKUM OLACAKTIR"
        Özgür Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

        "HESABINI SORMAYANIN YÜREĞİ KURUSUN"
        CHP' İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da "Gezi Davası… Yazamıyorum… Size hesabını sormayanın yüreği kurusun…" şeklinde tehdit içerikli bir paylaşım yaptı.
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