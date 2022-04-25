Maske zorunluluğu kalkacak mı? Okullarda maske yasağı kalktı mı 2022? Ramazan Bayramı'nda maske zorunluluğu bitecek mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm Türkiye'nin gündeminde maske zorunluluğu yer alıyor ve kapalı alanlarda ne zaman çıkarılacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahretin Koca'nın son dakika açıklamalarını haberimizde bulabilirsiniz.
MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Bursa ve Sakarya'nın ardından Adıyaman'a gitti. Ziyaretleri sırasında maske takmayıp vatandaşlarla tokalaşan, öğrencilerle fotoğraf çektiren Koca, pandemiyle mücadelede gelinen noktaya dair ipucu verdi. Sabah'ın sorularını yanıtlayan Koca, şunları kaydetti:
ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ
Bayramı bayram gibi kutlayacağız. Eski günlerimize döneceğiz. Kısıtlamanın daha çok olmadığı döneme inşallah geçiyoruz.
Kişisel tedbirler daha çok öne çıkacak. 'Kişisel tedbirler devreye geçsin ve artık toplumsal kısıtlamalar devre dışı kalsın' istiyoruz. Kronik rahatsızlığı olan, ileri yaşta riskli kişilerde zaten normal zamanda da koruma gerekir.