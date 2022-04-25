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    • 26.04.2022 11:53
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    • 26.04.2022 15:05
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    Maske yasağı kalkıyor mu? Ramazan Bayramı tatil 9 gün mü olacak? Kararları Başkan Erdoğan açıklayacak

    Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı. Başta okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili kararlar toplantının gündeminde olacak. Kararları Başkan Erdoğan saat 15.00'te açıklayacak. Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmaması sonrası gözler Başkan Erdoğan'ın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapacağı açıklamaya çevrildi. Vatandaşların bir kısmı, Başkan Erdoğan'ın bir müjde vererek tatili 9 güne çıkaracağını düşünüyor. Peki, 2022 Ramazan Bayram tatili 9 gün olacak mı? Yoksa Başkan Erdoğan sadece alınan yeni kararları mı açıklayacak? Detaylar haberimizde.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Türkiye’nin gözü Başkan Erdoğan’da

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 12.00'de başladı.

    Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı." ifadelerini kullandı.


    KARARLARI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
    Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, toplantı sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu'yla bir araya gelecek. Erdoğan, saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak.

    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
    Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmaması sonrası gözler Başkan Erdoğan'ın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, Ramzan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bu sorunun yanıtını tüm Türkiye merak ediyor.



    9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ KARARI MI AÇIKLANACAK?
    Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında bu sorunun yanıtı yer almazken, 9 gün tatil beklentisinde umutlar ortadan kalkmıştı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'nu bir gün öne çekmesi, daha sonra Başkan Erdoğan'ın Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte saat 15.00'te açıklama yapacak olması bir umut doğurdu. Vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ın burada bir müjde verebileceğini düşünüyor.



        BAKAN KOCA DUYURMUŞTU
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Çarşamba günü yerine Salı günü toplanacağını bildiren Koca, 'hayırlı kararlar' duyuracaklarının altını çizdi.

        "HAYIRLI KARARLAR"
        Bakan Koca dün yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" ifadelerine yer verdi.


        BİLİM KURULU'NUN GÜNDEMİNDE NELER VAR?
        Toplantıda, salgına ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek. Başta okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili kararlar toplantının gündeminde.

        Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından birini yapacağını söylemişti.

        "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Önümüzdeki dönemde artık kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerin daha çok griple benzer şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz."

            VAKA SAYISI 2 BİNLERDE
            Bilim Kurulu en son 2 Mart'ta toplanmıştı. Günlük vaka sayısı 7 Nisan'da 10 binin, bir hafta sonrasında da 5 binin altına düştü. Birkaç gündür de 2 binlerde seyrediyor.

            Çoğu ilde yoğun bakım servislerinde koronavirüs hastası kalmadı. Etkin aşılama ve uygulanan tedaviler sayesinde can kayıpları azaldı.

            Tüm veriler, Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek ve sonrasında merakla beklenen kararlar açıklanacak.


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