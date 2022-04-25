Maske yasağı kalkıyor mu? Ramazan Bayramı tatil 9 gün mü olacak? Kararları Başkan Erdoğan açıklayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 12.00'de başladı.
Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı." ifadelerini kullandı.
KARARLARI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, toplantı sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu'yla bir araya gelecek. Erdoğan, saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmaması sonrası gözler Başkan Erdoğan'ın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, Ramzan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bu sorunun yanıtını tüm Türkiye merak ediyor.
9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ KARARI MI AÇIKLANACAK?
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında bu sorunun yanıtı yer almazken, 9 gün tatil beklentisinde umutlar ortadan kalkmıştı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'nu bir gün öne çekmesi, daha sonra Başkan Erdoğan'ın Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte saat 15.00'te açıklama yapacak olması bir umut doğurdu. Vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ın burada bir müjde verebileceğini düşünüyor.