Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesi okunacak dualar sureler, çekilecek tesbihler ve zikirler

Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler vatandaşların en çok araştırdığı konulardan birisi oldu. 8 Mayıs Cumartesi yani bugün Kadir Gecesi tüm İslam alemi tarafından ibadet ve dualarla geçirilmeye bşalandı. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) çok önemli verdiği bu mübarek gecede eller dua etmek için semaya yükselecek. Peki, Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Kadir Gecesi okunacak dualar sureler, çekilecek tesbihler ve zikirler...

KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR

Hazreti Muhammed Kadir gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamberimiz Kadir gecesi şu duayı okurdu;

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

İşte okunacak dualar, çekilecek zikirler ve tesbihler;