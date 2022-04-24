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    • 24.04.2022 16:40
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    • 24.04.2022 16:40
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    Gizemli hepatit virüsü nedir, nasıl bulaşır? Yeni salgın: Gizemli Hepatit virüsü belirtileri nedir? Kovid ile bağlantısı var mı?

    Dünya Sağlık Örgütü tarafından gelen son dakika sonrası gizemli hepatit virüsü hakkında aramalar hız kazandı. İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa ile ABD'de yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı bir kişi hayatını kaybetti. Peki, Gizemli hepatit virüsü nedir, nasıl bulaşır? Gizemli Hepatit virüsü belirtileri nedir?

    Gizemli hepatit virüsü nedir, nasıl bulaşır? Yeni salgın: Gizemli Hepatit virüsü belirtileri nedir?

    Gizemli hepatit virüsü nedir, nasıl bulaşır? Gizemli Hepatit virüsü belirtileri nedir? Soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan son açıklama ile tüm dünyayı korku sardı. Avrupa ve ABD'de en az 169 "gizemli hepatit" vakasının tespit edildiği açıklanırken hastalığın koronavirüs ile bağlantılı olduğunu öne sürülen ve yeni "küresel salgın" şüphesiyle bakılan son verileri paylaşıldı. Gizemli hepatit virüsünün belirtileri hakkında detaylar paylaşıldı.

    AVRUPA'DA YAYILIYOR

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa ve ABD'de en az 169 "gizemli hepatit" vakasının tespit edildiğini duyurdu. Örgütün sitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve yeni "küresel salgın" şüphesiyle bakılan hepatit vakalarına dair son veriler paylaşıldı.

    Bugüne kadar 11 ülkeden nedeni bilinmeyen şiddetli hepatit virüsünün belirtilerine uyan vakalar rapor edilirken İngiltere'de 114, İspanya'da 13, İsrail'de 12, ABD'de 9, Danimarka'da 6, İrlanda'da 2, Hollanda ve İtalya'da 4'er, Norveç ile Fransa'da 2'şer ve Belçika'da 1 kişiye virüsün bulaştığı aktarıldı.

    İrlanda'da 2'den fazla vaka olabilme ihtimalinden ötürü toplam vaka sayısı "en az 169" olarak açıklandı.

    17 ÇOCUĞA KARACİĞER NAKLİ YAPILDI

    Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle bugüne kadar 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi.

        BELİRTİLERİ NELER?

        Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek ateş görülmediği bilgisi paylaşıldı.

        Vakaların 74'ünde ise üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs bulunduğu, 20 vakada Kovid-19 görüldüğü ve 19 vakada hem adenovirüs hem Kovid-19'a rastlandığı bildirildi.

        Bilinen hepatit virüsleri olan hepatit A, B, C, D ve E'ye ise vakaların hiçbirinde rastlanmadı.

        KOVİD-19 İLE BAĞLANTI İHTİMALİNİN İNCELENMESİ GEREK

        Virüsün nasıl bulaştığına ilişkin somut bir sonuca varılmazken uluslararası seyahatlerin gizemli hepatit enfeksiyonuna neden olduğuna dair bir bulgu elde edilmedi.

        Hepatit vakalarının adenovirüs ve Kovid-19 ile bağlantılı olma ihtimalinin ise daha fazla incelenmesi gerektiği, özellikle bu vakaların Kovid-19'un yan etkisi olduğu varsayımlarının henüz bilimsel bir karşılık bulmadığı vurgulandı.

        DSÖ üyesi ülkelere, gizemli hepatit vakalarına işaret eden belirtileri tanımlama, araştırma ve Örgüte rapor etme tavsiyesi yinelendi.

        GİZEMLİ HEPATİT VAKALARI

        DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

        Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.

        Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.

        KOVİD-19'DAN SONRA İKİNCİ "KÜRESEL SALGIN" ŞÜPHESİ
        Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken yeni bir "küresel salgın" ihtimalini gündeme taşıdı.

        DSÖ, bazı hepatit vakalarında Kovid-19'un da tespit edildiğini fakat hepatit vakalarının Kovid-19'la bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiğini açıkladı.

        Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

        İLK ÖLÜM GELDİ

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa ile ABD'de yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Örgütten yapılan yazılı açıklamada, şimdiye kadar 11 ülkede görülen en az 169 hepatit vakasından bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

        DSÖ Avrupa Bölgesi'nin Yüksek Patojen Tehditleri Ekibi Üyesi Richard Pebody, ABD'de yayın yapan sağlık haber sitesi Stat'a verdiği demeçte, hepatit vakalarının yüksek olmamasına rağmen kötü sonuçlar doğurduğunu belirtti.

        Pebody, gizemli hepatit vakalarından yeni bir salgın çıkıp çıkmayacağının henüz netleşmediğini vurgulayarak, "DSÖ üyesi ülkelerin incelemede bulunması iyi olur." dedi.
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        Haberler Güncel Gizemli hepatit virüsü nedir, nasıl bulaşır? Yeni salgın: Gizemli Hepatit virüsü belirtileri nedir? Kovid ile bağlantısı var mı?
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