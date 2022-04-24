Gizemli hepatit virüsü nedir, nasıl bulaşır? Yeni salgın: Gizemli Hepatit virüsü belirtileri nedir? Kovid ile bağlantısı var mı?

Gizemli hepatit virüsü nedir, nasıl bulaşır? Gizemli Hepatit virüsü belirtileri nedir? Soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan son açıklama ile tüm dünyayı korku sardı. Avrupa ve ABD'de en az 169 "gizemli hepatit" vakasının tespit edildiği açıklanırken hastalığın koronavirüs ile bağlantılı olduğunu öne sürülen ve yeni "küresel salgın" şüphesiyle bakılan son verileri paylaşıldı. Gizemli hepatit virüsünün belirtileri hakkında detaylar paylaşıldı.
AVRUPA'DA YAYILIYOR
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa ve ABD'de en az 169 "gizemli hepatit" vakasının tespit edildiğini duyurdu. Örgütün sitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve yeni "küresel salgın" şüphesiyle bakılan hepatit vakalarına dair son veriler paylaşıldı.
Bugüne kadar 11 ülkeden nedeni bilinmeyen şiddetli hepatit virüsünün belirtilerine uyan vakalar rapor edilirken İngiltere'de 114, İspanya'da 13, İsrail'de 12, ABD'de 9, Danimarka'da 6, İrlanda'da 2, Hollanda ve İtalya'da 4'er, Norveç ile Fransa'da 2'şer ve Belçika'da 1 kişiye virüsün bulaştığı aktarıldı.
İrlanda'da 2'den fazla vaka olabilme ihtimalinden ötürü toplam vaka sayısı "en az 169" olarak açıklandı.
17 ÇOCUĞA KARACİĞER NAKLİ YAPILDI
Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle bugüne kadar 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi.