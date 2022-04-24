Gizemli hepatit virüsü nedir, nasıl bulaşır? Yeni salgın: Gizemli Hepatit virüsü belirtileri nedir? Kovid ile bağlantısı var mı?

AVRUPA'DA YAYILIYOR



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa ve ABD'de en az 169 "gizemli hepatit" vakasının tespit edildiğini duyurdu. Örgütün sitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve yeni "küresel salgın" şüphesiyle bakılan hepatit vakalarına dair son veriler paylaşıldı.

Bugüne kadar 11 ülkeden nedeni bilinmeyen şiddetli hepatit virüsünün belirtilerine uyan vakalar rapor edilirken İngiltere'de 114, İspanya'da 13, İsrail'de 12, ABD'de 9, Danimarka'da 6, İrlanda'da 2, Hollanda ve İtalya'da 4'er, Norveç ile Fransa'da 2'şer ve Belçika'da 1 kişiye virüsün bulaştığı aktarıldı.

İrlanda'da 2'den fazla vaka olabilme ihtimalinden ötürü toplam vaka sayısı "en az 169" olarak açıklandı.