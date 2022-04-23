Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.04.2022 13:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2022 16:03
    ABONE OL

    SON DAKİKA: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 54 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), dün Suriye'nin kuzeyinde bir polisin şehit olduğu, üs bölgelerine taciz atışlarının yapıldığı saldırıların ardından geniş çaplı operasyon başlatıldı, komandoların da yer aldığı operasyonda ilk belirlemelere göre 50 terörist etkisiz hale getirildi. MSB'den daha sonra yapılan açıklamada ise öldürülen terörist sayısı 54'e yükseldi.

    54 terörist sarı torbaya

    Teröristler dün Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki polis kontrol noktasına tank savar silahlarıyla saldırı gerçekleştirdi.

    Terör örgütü üyeleri, özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğu saldırıyla eş zamanlı olarak TSK'ye ait bazı üs bölgelerine de taciz ateşinde bulundu.

    MSB'DEN AÇIKLAMA
    Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik taciz atışlarına karşılık vermesinin ardından bölgede meşru müdafaa kapsamında geniş çaplı operasyon başlattı.

    İlk olarak Fırtına obüslerinin de aralarında bulunduğu kara ateş destek vasıtalarıyla terör hedeflerine yönelik cezalandırma atışları yapıldı.

    Ardından komandolar bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

        Bölgede devam eden operasyonda şu ana kadar 50 terörist etkisiz hale getirildi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şimdiye kadar hiçbir şehidin kanını yerde bırakmadığı, bundan sonra da bırakmayacağı belirtildi.

        Açıklamada, "Yapılan her türlü taciz ve saldırılara anında ve misliyle karşılık verilecek.TSK'nin operasyonları ile oluşan huzur ve güven ortamının bozulmasına asla izin verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

            MSB'den daha sonra yapılan açıklamada ise "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonunda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 54 oldu." denildi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
            Haberler Güncel SON DAKİKA: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 54 terörist etkisiz hale getirildi
                SON DAKİKA