SON DAKİKA: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 54 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den daha sonra yapılan açıklamada ise "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonunda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 54 oldu." denildi.

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